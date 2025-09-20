بهروز صادق مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: شهریه بیش از ۶۰ درصد مراکز پیشدبستانی استان در موعد مقرر به مؤسسان ابلاغ شده و مردم باید تنها مراکز دارای مجوز رسمی را برای فرزندان خود انتخاب کنند.
رئیس اداره تعلیم و تربیت خراسان رضوی تصریح کرد: بر خلاف سالهای گذشته که فرآیند ابلاغ شهریه گاهی یک سال به طول میانجامید، امسال با هماهنگی سازمان تعلیم و تربیت کودک، ۶۰ درصد شهریهها زودتر از موعد مقرر به مؤسسان مراکز ارسال شده است.
وی با تاکید بر اینکه مراکز بدون مجوز اداره تعلیم و تربیت، غیرمجاز محسوب میشوند افزود: برخی مجموعهها با پوشش فعالیتهای فرهنگی بدون آموزش مهارتهای پیشدبستانی، کودکان را جذب میکنند که موجب آسیب به روند یادگیری آنان میشود.
صادقمقدم از مردم خواست مرکز پیشدبستانی را تنها از میان کودکستانهای دارای مجوز انتخاب کنند و بر این نکته تاکید کرد که پیشدبستانی فقط در مراکز دارای مجوز رسمی اداره تعلیم و تربیت تعریف شده است.
