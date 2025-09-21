خبرگزاری مهر -گروه استان‌ها: استان ایلام با وجود موقعیت مرزی و ظرفیت‌های بالقوه در حوزه‌های گردشگری، اقتصادی و ترانزیتی، همچنان با چالش‌های جدی در زیرساخت‌های حمل‌ونقل مواجه است که این وضعیت نه تنها مانع توسعه پایدار شده بلکه در بسیاری موارد موجب محرومیت مضاعف برای مردم منطقه گردیده، به‌ویژه در شرایطی که ارتباطات بین‌استانی و دسترسی به مراکز درمانی آموزشی و صنعتی نیازمند شبکه‌ای کارآمد و ایمن از حمل‌ونقل است.

در حوزه حمل‌ونقل زمینی جاده‌های استان ایلام به‌ویژه در محورهای مواصلاتی اصلی با مشکلاتی نظیر عرض کم، نبود روشنایی کافی، فرسودگی آسفالت و نبود علائم ایمنی مواجه‌اند که این موارد در کنار تردد خودروهای سنگین و افزایش تصادفات جاده‌ای نشان‌دهنده ضرورت بازنگری در طراحی و نگهداری مسیرها می‌باشد؛ همچنین نبود پایانه‌های مجهز و خدمات پشتیبانی مناسب در مسیرهای بین‌شهری موجب کاهش کیفیت سفر و افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل شده است.

در بخش حمل‌ونقل هوایی فرودگاه ایلام با وجود تلاش‌های انجام‌شده برای توسعه پروازها همچنان با محدودیت‌های جدی در تعداد مسیرهای فعال، ظرفیت پروازی و خدمات فرودگاهی مواجه می‌باشد که این موضوع به‌ویژه در ایام پرتردد مانند اربعین و تعطیلات رسمی موجب ازدحام نارضایتی و کاهش اعتماد عمومی به این بخش شده؛ از سوی دیگر نبود پروازهای مستقیم به مراکز مهم کشور و ضعف در اتصال هوایی با استان‌های همجوار مانع بهره‌برداری کامل از ظرفیت‌های گردشگری و اقتصادی استان گردیده است.

در حوزه حمل‌ونقل ریلی هم استان ایلام از شبکه ریلی فعال برخوردار نیست، زیرا با وجود وعده‌های متعدد برای اتصال به خطوط سراسری هیچ اقدام عملیاتی مؤثری در این زمینه صورت نگرفته است که این موضوع نه تنها موجب محرومیت استان از مزایای حمل‌ونقل ارزان و ایمن شده، بلکه فرصت‌های ترانزیتی و صادراتی را نیز از بین برده و در شرایطی که استان‌های همجوار از این زیرساخت بهره‌مندند، ایلام همچنان در انتظار تحقق وعده‌هایی است که سال‌هاست در حد طرح و نقشه باقی مانده‌اند.

مشکلات مسیرهای ارتباطی ایلام

کارشناس حمل و نقل در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه شبکه حمل‌ونقل استان ایلام با وجود تلاش‌های پراکنده در سال‌های اخیر همچنان با مشکلات ساختاری و عملکردی مواجه است، اظهار داشت: این چالش‌ها در همه حوزه‌ها از جاده‌ای و زمینی گرفته تا هوایی و ریلی قابل مشاهده‌اند و موجب شده‌اند که مسیرهای ارتباطی استان نه‌تنها پاسخگوی نیازهای روزمره مردم نباشند، بلکه مانعی جدی در مسیر توسعه منطقه‌ای و جذب سرمایه‌گذاری به محسوب شوند.

امین قبادبیگی افزود: در بخش جاده‌ای محورهای اصلی استان با فرسودگی آسفالت، نبود علائم ایمنی، عرض کم و ضعف روشنایی مواجه‌اند و این در حالی است که تردد خودروهای سنگین به‌ویژه در مسیرهای منتهی به پایانه‌های مرزی مانند مهران افزایش یافته و نبود پایانه‌های مجهز و خدمات پشتیبانی مناسب موجب شده کیفیت سفرهای بین‌شهری کاهش یابد و خطرات جاده‌ای بیشتر شود.

قبادبیگی تصریح کرد: در حوزه حمل‌ونقل هوایی فرودگاه ایلام با محدودیت‌های جدی در ظرفیت پروازی و تعداد مسیرهای فعال روبه‌رو است که این موضوع به‌ویژه در ایام پرتردد مانند اربعین و تعطیلات رسمی موجب ازدحام نارضایتی و کاهش اعتماد عمومی شده؛ همچنین نبود پروازهای مستقیم به مراکز درمانی و صنعتی کشور نیز سبب گردیده بیماران و فعالان اقتصادی ناچار به سفرهای زمینی طولانی و پرهزینه شوند.

وی ادامه داد: راهکارهای پیشنهادی شامل توسعه شبکه جاده‌ای با اولویت محورهای پرتردد، تجهیز فرودگاه ایلام به امکانات فنی و خدماتی، افزایش مسیرهای پروازی و تسریع در اجرای پروژه‌های ریلی است؛ همچنین بابد سیاست‌گذاری‌های حمل‌ونقل استان با نگاه منطقه‌ای و مبتنی بر نیازهای واقعی مردم بازنگری شود تا مسیرهای ارتباطی ایلام از مانع توسعه به بستر پیشرفت تبدیل شوند.

ارتقای ایمنی راه‌های ایلام در سال جاری

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای ایلام در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در راستای ارتقای ایمنی محورهای مواصلاتی استان و کاهش خطرات ناشی از تصادفات جاده‌ای، بیش از ۹ کیلومتر حفاظ بتنی نیوجرسی در مسیرهای پرتردد استان طی سال جاری نصب شده است.

سید زاهدین چشمه خاور با اشاره به اقدامات گسترده در حوزه ایمن‌سازی راه‌ها افزود: از آغاز سال جاری تا کنون عملیات خط‌کشی بیش از یک‌هزار و ۲۰۰ کیلومتر خط در سطح راه‌های استان انجام شده که نقش مؤثری در هدایت بصری رانندگان و کاهش حوادث جاده‌ای ایفا کرده است.

چشمه خاور ادامه داد: در همین مدت و تا پایان مردادماه بالغ بر شش هزار تابلو هشداردهنده و راهنمایی و همچنین ۳۶۰ مترمربع تابلو اطلاعاتی در محورهای استان نصب شده که در ارتقای سطح ایمنی و اطلاع‌رسانی به کاربران جاده‌ای تأثیر بسزایی داشته است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای ایلام گفت: در راستای نگهداری و بهسازی سطح راه‌ها، عملیات اجرایی ۲۷ هزار تن لکه‌گیری و بیش از ۱۰۰ هزار متر طول درزگیری در محورهای استان به انجام رسیده که این اقدامات در افزایش دوام آسفالت و بهبود کیفیت عبور و مرور نقش‌آفرین بوده‌اند.

راه آهن ایلام در انتظار تأمین اعتبار

مدیر طرح‌های شرکت زیرساخت توسعه راه‌های استان ایلام، در گفت‌وگو با رسانه‌ها با اشاره به اینکه اتصال ایلام به شبکه ریلی کشور در قالب چهار قطعه در حال اجرا بوده اظهار داشت: این پروژه به عنوان یکی از طرح‌های زیرساختی مهم در غرب ایران ظرفیت‌های گسترده‌ای برای توسعه صادرات و تسهیل تردد زائران عتبات عالیات فراهم می‌کند.

محمدرضا شریفی راد افزود: حجم سالانه سه میلیون تن صادرات از مرز مهران و ترافیک بالای زائران نشان می‌دهد که تکمیل این خط آهن باید در اولویت تصمیم‌گیری‌های ملی قرار گیرد.

وی تصریح کرد: قطعه اول پروژه در مسیر ایلام به اسلام آباد غرب حدفاصل ایلام تا ایوان با اعتبار ۷۴۰ میلیارد تومان آغاز شده و قطعه چهارم نیز با سرعت مناسبی پیش می‌رود؛ در این بخش ۳۱ دستگاه ابنیه فنی و سه تونل به طول مجموع ۳۹۰۰ متر در حال احداث بوده و عملیات عمرانی با جدیت دنبال می‌شود.

این مسئول ادامه داد: طول کلی مسیر ریلی ایلام ۷۷ کیلومتر تعریف شده و قطعه اسلام آباد تا سرمد با ارزش قراردادی ۱۶۱ میلیارد تومان حدود ۲۳ درصد پیشرفت فیزیکی دارد؛ این میزان پیشرفت در شرایط فعلی قابل توجه بوده اما ادامه مسیر نیازمند منابع مالی پایدار و تصمیم‌گیری‌های حمایتی در سطح ملی است.

وی با تاکید بر اینکه چالش اصلی پروژه تأمین هزار میلیارد تومان اعتبار بوده، گفت: پیشنهاد مسئولان استانی استفاده از ظرفیت تهاتر پروژه‌های ریلی با مجوز مقام معظم رهبری مطرح شده که در صورت تأمین این اعتبار پروژه ظرف چهار سال آینده به بهره‌برداری خواهد رسید و تحولی اساسی در حمل و نقل استان ایلام و منطقه غرب کشور رقم خواهد خورد.

با توجه به حجم اقدامات عمرانی در حوزه جاده‌ای و ریلی و نقش حیاتی محورهای ارتباطی ایلام در صادرات و تردد زائران، ضرورت دارد روند اجرای پروژه‌ها با جدیت بیشتری پیگیری شود؛ از این رو تأمین اعتبار و حمایت ملی از طرح‌های نیمه‌تمام باید در اولویت قرار گیرد تا زیرساخت‌های حمل و نقل استان به سطحی متناسب با ظرفیت‌های منطقه ارتقا یابد.