  1. استانها
  2. اصفهان
۳۰ شهریور ۱۴۰۴، ۹:۱۴

۶ طرح بزرگ گردشگری در اصفهان مصوب شد

۶ طرح بزرگ گردشگری در اصفهان مصوب شد

اصفهان - مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان از تصویب ۶ طرح بزرگ گردشگری با ۳۵ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در استان اصفهان خبر داد.

امیر کرم‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ۶ طرح بزرگ گردشگری با ۳۵ هزار میلیارد تومان توسط سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در استان اصفهان تصویب شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان ادامه داد: در دومین جلسه گروه کاری گردشگری استان اصفهان که در استانداری اصفهان با حضور سرمایه‌گذاران، مدیران دولتی و صاحب‌نظران حوزه گردشگری برگزار شد، با تصویب، اجرا و درنهایت بهره‌برداری از این ۶ طرح مصوبب شد.

وی افزود: این طرح‌ها در شهرستان‌های اصفهان، کاشان، خمینی‌شهر و لنجان قرار دارد و زمینه اشتغال مستقیم یک هزار نفر را فراهم خواهند کرد.

کد خبر 6596204

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها