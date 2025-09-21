۶ طرح بزرگ گردشگری در اصفهان مصوب شد

امیر کرمزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ۶ طرح بزرگ گردشگری با ۳۵ هزار میلیارد تومان توسط سرمایهگذاران بخش خصوصی در استان اصفهان تصویب شد.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اصفهان ادامه داد: در دومین جلسه گروه کاری گردشگری استان اصفهان که در استانداری اصفهان با حضور سرمایهگذاران، مدیران دولتی و صاحبنظران حوزه گردشگری برگزار شد، با تصویب، اجرا و درنهایت بهرهبرداری از این ۶ طرح مصوبب شد.
وی افزود: این طرحها در شهرستانهای اصفهان، کاشان، خمینیشهر و لنجان قرار دارد و زمینه اشتغال مستقیم یک هزار نفر را فراهم خواهند کرد.
