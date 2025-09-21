به گزارش خبرگزاری مهر، قاسم دلفانی در سخنانی، اظهار داشت: در پی گشت و کنترل نیروهای یگان اداره کل حفاظت محیط‌زیست این اداره در سطح حوزه استحفاظی منطقه شکار و صید ممنوع «گرین کوه»، پس از دوربین کشی و پایش منطقه، متوجه حضور سه نفر متخلف زیست‌محیطی در ارتفاعات این منطقه شدند که بلافاصله برای دستگیری آنها اقدام کردند.

وی افزود: پس از دستگیری این متخلفین از آنها سه قبضه اسلحه شکاری، تعدادی فشنگ و لاشه ۱۹ قطعه کبک وحشی شکار شده کشف و ضبط شد.

فرمانده یگان حفاظت محیط‌زیست لرستان، بیان داشت: پرونده این متخلفین پس از تنظیم صورت‌جلسه اولیه تشکیل و برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی ارجاع شد و ادوات کشف شده از آنها تا پایان رأی دادرسی نزد این اداره باقی می‌ماند.

دلفانی، از دوستداران محیط‌زیست درخواست کرد در صورت مشاهده هر گونه تخلفات زیست‌محیطی با سامانه شبانه‌روزی ۱۵۴۰ تماس حاصل کنند.