  1. جامعه
  2. قضایی و حقوقی
۱۷ شهریور ۱۴۰۴، ۱۷:۴۴

سفر رئیس سازمان بازرسی کشور به منظور شرکت در اجلاس آمبودزمان به چین

سفر رئیس سازمان بازرسی کشور به منظور شرکت در اجلاس آمبودزمان به چین

رئیس سازمان بازرسی کل کشور به منظور شرکت در نشست هیئت‌ مدیره و مجمع عمومی انجمن آمبودزمان آسیایی به چین سفر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ذبیح الله خدائیان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، به دعوت رسمی کمیسیون ملی نظارت جمهوری خلق چین و انجمن آمبودزمان آسیایی (AOA)، برای شرکت در نشست هیئت‌مدیره و مجمع عمومی انجمن و نیز سمینار بین‌المللی «نقش مؤثر نهاد آمبودزمان در ارتقای معیشت مردم» به شانگهای و نانجینگ سفر کرده است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در این سفر علاوه بر سخنرانی در اجلاس، دیدارهای دوجانبه‌ای با مقامات عالی‌رتبه از جمله قائم‌مقام کمیسیون ملی نظارت جمهوری خلق چین، آمبودزمان عالی فدراسیون روسیه رئیس انجمن آمبودزمان آسیایی و رئیس آمبودزمان جمهوری ترکیه خواهد داشت.

کد خبر 6583952
مهدیه حسن نائینی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها