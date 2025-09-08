سفر رئیس سازمان بازرسی کشور به منظور شرکت در اجلاس آمبودزمان به چین

به گزارش خبرگزاری مهر، ذبیح الله خدائیان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، به دعوت رسمی کمیسیون ملی نظارت جمهوری خلق چین و انجمن آمبودزمان آسیایی (AOA)، برای شرکت در نشست هیئت‌مدیره و مجمع عمومی انجمن و نیز سمینار بین‌المللی «نقش مؤثر نهاد آمبودزمان در ارتقای معیشت مردم» به شانگهای و نانجینگ سفر کرده است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در این سفر علاوه بر سخنرانی در اجلاس، دیدارهای دوجانبه‌ای با مقامات عالی‌رتبه از جمله قائم‌مقام کمیسیون ملی نظارت جمهوری خلق چین، آمبودزمان عالی فدراسیون روسیه رئیس انجمن آمبودزمان آسیایی و رئیس آمبودزمان جمهوری ترکیه خواهد داشت.