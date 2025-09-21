به گزارش خبرنگار مهر، اجلاسیه جشنواره شفافیت و رفع موقعیت‌های تعارض منافع با حضور ذبیح الله خدائیان رئیس سازمان بازرسی و معاون سید محمد صاحبکار راهبردی قوه قضائیه صبح امروز برگزار شد.

ذبیح‌الله خدایان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، در جمع خبرنگاران در حاشیه نشست که به مناسبت برگزاری جلسه آموزشی تخصصی درباره شفافیت و رفع تعارض منافع برگزار شد، اظهار کرد: طبق قانون شفافیت که سال گذشته تصویب و ابلاغ شد، دستگاه‌های اجرایی چهار ماه فرصت داشتند تا اقدامات لازم را انجام دهند.

وی افزود: ما در سازمان بازرسی وظیفه داریم وضعیت اجرای این قانون را رصد کنیم و بررسی کنیم که دستگاه‌ها تا چه میزان به تعهدات خود عمل کرده‌اند.

خدائیان با اشاره به سند تحول قوه قضائیه تصریح کرد: شناسایی موقعیت‌های تعارض منافع و پیگیری اجرای قوانین مرتبط با شفافیت از جمله وظایف سازمان بازرسی است.

وی گفت: در کشور هم قوانین و مقررات متعدد و هم فرامین مقام معظم رهبری در زمینه مبارزه با فساد و ایجاد شفافیت وجود دارد که بخش‌هایی از آن اجرا شده و بخش‌های مهمی هنوز به مرحله اجرا نرسیده است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور درباره قانون شفافیت قوا، خاطرنشان کرد: طبق این قانون، تمام اطلاعات مربوط به کارگزاران، قراردادها، نحوه صدور مجوزها و امتیازها، موافقت اصولی‌ها و همچنین قوانین و مقررات دستگاه‌ها باید دردسترس عموم قرار گیرد. اگر دستگاهی مدعی باشد انتشار برخی اطلاعات مغایر امنیت عمومی یا مصالح کشور است، این موارد باید در کارگروه موضوع تبصره ۲ ماده ۲ مطرح و تصمیم‌گیری شود.

وی تاکید کرد که مسئولان دستگاه‌ها باید هرچه سریع‌تر نسبت به اجرای قانون اقدام کنند و هیچ دستگاهی نمی‌تواند بدون طرح در کارگروه، از انتشار اطلاعات خودداری کند.

خدائیان در پاسخ به پرسشی درباره میزان اجرای قانون شفافیت گفت: اجرای این قانون هنوز به صورت کامل انجام نشده است. برخی دستگاه‌ها اقداماتی را انجام داده‌اند و ما همچنان در حال رصد و ارزیابی میزان اجرای آن هستیم. اطلاعات نهایی پس از خوداظهاری دستگاه‌ها و راستی‌آزمایی اعلام خواهد شد و در جشنواره‌ای که هجدهم آذرماه برگزار می‌شود، دستگاه‌های برتر معرفی خواهند شد.

وی در توضیح اهمیت شفافیت و رفع تعارض منافع گفت: فساد در جایی اتفاق می‌افتد که پنهان باشد و کسی آن را نبیند. شفافیت محیط را روشن کرده و مانع فساد می‌شود. تعارض منافع نیز زمانی رخ می‌دهد که منافع شخصی فرد با منافع عمومی در تضاد باشد و اغلب افراد منافع شخصی را ترجیح می‌دهند. رفع این تعارض باعث پیشگیری از وقوع جرم می‌شود.

رئیس سازمان بازرسی درباره حذف مهر محرمانه از مکاتبات سازمان بیان کرد: پس از تاکید رئیس قوه قضاییه، پیش‌فرض مهر محرمانه از تمام نامه‌ها حذف شد و همکاران موظف شدند نامه‌ها را به صورت عادی و غیر محرمانه ارسال کنند. درحال حاضر بیش از ۸۰ درصد نامه‌ها به صورت عادی ارسال می‌شوند و ممکن است در رسانه‌ها نیز منتشر شوند، مگر درموارد خاص که طبق تبصره ۲ ماده ۲ قانون شفافیت یا مقررات مربوط به طبقه‌بندی اسناد، انتشار آنها محدود شود.