۱۳ شهر خوزستان در وضعیت ناسالم و بسیار ناسالم آلودگی هوا

اهواز - بنا بر اعلام مرکز پایش کیفی هوای کشور در ساعت ۹ صبح امروز (یکشنبه ۳۰ شهریور) شاخص کیفی هوا در ۱۳ شهر خوزستان به سطح هشدار رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، در این میان، هویزه با شاخص ۲۱۹ AQI آلوده‌ترین شهر استان بود و در وضعیت «بسیار ناسالم» قرار گرفت. پس از آن، شهرهای هندیجان، ماهشهر، اندیمشک و آبادان به ترتیب با شاخص‌های ۱۷۲، ۱۵۹، ۱۵۵ و ۱۵۲ در شرایط «قرمز و ناسالم برای همه گروه‌ها» قرار گرفتند.

همچنین آلودگی هوا در شهرهای شوشتر، دزفول، اهواز، بهبهان، شادگان، اندیکا، رامهرمز و خرمشهر بین ۱۰۳ تا ۱۴۵ AQI گزارش شد که بیانگر وضعیت «نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس» است.

کارشناسان توصیه می‌کنند سالمندان، کودکان و بیماران قلبی و ریوی از فعالیت طولانی در فضای باز خودداری کنند و سایر افراد نیز فعالیت‌های سنگین بیرونی را به حداقل برسانند.

