۱۳ شهر خوزستان در وضعیت ناسالم و بسیار ناسالم آلودگی هوا

به گزارش خبرنگار مهر، در این میان، هویزه با شاخص ۲۱۹ AQI آلوده‌ترین شهر استان بود و در وضعیت «بسیار ناسالم» قرار گرفت. پس از آن، شهرهای هندیجان، ماهشهر، اندیمشک و آبادان به ترتیب با شاخص‌های ۱۷۲، ۱۵۹، ۱۵۵ و ۱۵۲ در شرایط «قرمز و ناسالم برای همه گروه‌ها» قرار گرفتند.

همچنین آلودگی هوا در شهرهای شوشتر، دزفول، اهواز، بهبهان، شادگان، اندیکا، رامهرمز و خرمشهر بین ۱۰۳ تا ۱۴۵ AQI گزارش شد که بیانگر وضعیت «نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس» است.

کارشناسان توصیه می‌کنند سالمندان، کودکان و بیماران قلبی و ریوی از فعالیت طولانی در فضای باز خودداری کنند و سایر افراد نیز فعالیت‌های سنگین بیرونی را به حداقل برسانند.