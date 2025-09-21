به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مصیب علیزاده پیش از ظهر یک‌شنبه در جشنواره پسته بام و صفی‌آباد خراسان شمالی اظهار کرد: برخی از روستاهای بام و صفی‌آباد بیش از یک سال است که با مشکل آب شرب مواجه هستند و این امر نیازمند توجه فوری مسئولان است.

وی با اشاره به ناترازی برق در این مناطق افزود: قطعی برق در بام و صفی‌آباد ۷ تا ۸ ساعت در روز ادامه دارد که برخلاف دیگر شهرستان‌ها بوده و به زیرساخت‌های کشاورزی و خانگی خسارت وارد می‌کند.

امام جمعه شهرستان بام و صفی‌آباد همچنین بر نبود متخصص کافی در کادر درمان درمانگاه‌های محلی تاکید کرد و گفت: اتمام نرسیدن ساختمان درمانگاه و کمبود نیروهای متخصص بخشی از مشکلات مردم این مناطق است.

حجت الاسلام علیزاده در ادامه با گلایه از وضعیت راه‌های مواصلاتی تصریح کرد: راه‌های این مسیر استاندارد نبوده و شاهد تصادفات زیادی هستیم که مسئولان باید برای بهبود آن تلاش بیشتری کنند.