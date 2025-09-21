به گزارش خبرنگار مهر، هادی قوامی در جشنواره تولید پسته در بام و صفی آباد که پیش از ظهر یک شنبه برگزار شد، اظهار کرد: سرمایه گذارانی که ریشه در این مناطق دارند فرصت مناسبی است تا از این ظرفیت برای سرمایه گذاری استفاده کنند.

نماینده مردم اسفراین و بام و صفی‌آباد در مجلس با اشاره به نبود راه مناسب جاده صفی آباد به مشکان بیان کرد: به دلیل پرتردد بودن این جاده و مخاطرات موجود نیاز است تا مسئولین بیشتر به موضوع توجه کنند.

وی با اشاره به قطعی مکرر برق و خسارت به زیر ساخت کشاورزی نیز ادامه داد: نیروگاه‌های خورشیدی بهترین جایگزین برای قطعی برق هستند که امیدوار هستیم این امر محقق شود.

قوامی همچنین با اشاره به ظرفیت‌های کشاورزی و پسته بام و صفی آباد، گفت: چهار مرکز فرآوری پسته شهرستان در یک سال اخیر راه‌اندازی شده و محصول با کیفیت به بازار عرضه می‌شود.

نماینده مردم اسفراین و بام و صفی‌آباد در مجلس ادامه داد: متأسفانه خشکسالی و قطعی برق باعث افزایش پسته پوک شده و لازم است از ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی برای کاهش این مشکل استفاده شود.

وی با اشاره بر اینکه معادن شهرستان در مجوزهای بی‌نام خراسان شمالی ثبت و مطالعات لازم در این زمینه انجام شده است افزود: معادن سرب، روی، مس و طلا در این شهرستان وجود دارد که باید فرآوری شوند و محرکی برای توسعه این شهرستان تازه تأسیس صورت گیرد.