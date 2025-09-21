  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۳۰ شهریور ۱۴۰۴، ۱۳:۵۵

ارزش‌آفرینی پسته باید از روی زمین و باغ آغاز شود

ارزش‌آفرینی پسته باید از روی زمین و باغ آغاز شود

بجنورد- استاندار خراسان شمالی گفت: تولید فرآورده‌های جانبی پسته باید در خود استان انجام شود تا ضمن افزایش ارزش اقتصادی محصول، زمینه ایجاد برند قوی برای پسته خراسان شمالی فراهم شود.

به گزارش خبرنگار مهر، بهمن نوری پیش از ظهر یک‌شنبه در جشنواره پسته شهرستان بام و صفی‌آباد با اشاره به ظرفیت‌های بی‌نظیر این محصول اظهار کرد: تکمیل زنجیره ارزش پسته و تولید فرآورده‌های جانبی آن در داخل استان، نه‌تنها موجب افزایش ارزش اقتصادی محصول می‌شود بلکه می‌تواند برند ویژه‌ای برای پسته خراسان شمالی در کشور و جهان ایجاد کند.

وی ادامه داد: ارزش‌آفرینی پسته باید از روی زمین و باغ آغاز شود و مشتقات پسته همچون فرآورده‌های غذایی و صنایع تبدیلی نیز در همین استان تکمیل و عرضه شود، طرح‌های لازم در قالب مجوزهای بی‌نام آماده اجرا شده است.

استاندار خراسان شمالی با تأکید بر لزوم هم‌افزایی کشاورزان افزود: تشکیل اتحادیه‌ها و تعاونی‌های تخصصی راهی برای دستیابی به نتایج مثبت و جلوگیری از پراکندگی باغات پسته است و یکپارچه‌سازی اراضی نیز باید در دستور کار قرار گیرد تا بهره‌وری افزایش یابد.

نوری کمبود منابع آبی را از چالش‌های اصلی خراسان شمالی دانست و گفت: کمبود آب را کتمان نمی‌کنیم، اما برنامه‌ریزی صورت گرفته است و از هزار میلیارد تومان اعتبار بحران آب، ۷۰۰ میلیارد تومان به بخش کشاورزی اختصاص یافته است.

وی همچنین بر ضرورت پیوند میان دانشگاه و حوزه کشاورزی تأکید کرد و افزود: هر اندازه آموزش کشاورزان تقویت شود، به همان میزان شاهد ارتقای کیفیت تولید و نتایج مثبت در این بخش خواهیم بود.

کد خبر 6596612

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها