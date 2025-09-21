به گزارش خبرنگار مهر، بهمن نوری پیش از ظهر یکشنبه در جشنواره پسته شهرستان بام و صفیآباد با اشاره به ظرفیتهای بینظیر این محصول اظهار کرد: تکمیل زنجیره ارزش پسته و تولید فرآوردههای جانبی آن در داخل استان، نهتنها موجب افزایش ارزش اقتصادی محصول میشود بلکه میتواند برند ویژهای برای پسته خراسان شمالی در کشور و جهان ایجاد کند.
وی ادامه داد: ارزشآفرینی پسته باید از روی زمین و باغ آغاز شود و مشتقات پسته همچون فرآوردههای غذایی و صنایع تبدیلی نیز در همین استان تکمیل و عرضه شود، طرحهای لازم در قالب مجوزهای بینام آماده اجرا شده است.
استاندار خراسان شمالی با تأکید بر لزوم همافزایی کشاورزان افزود: تشکیل اتحادیهها و تعاونیهای تخصصی راهی برای دستیابی به نتایج مثبت و جلوگیری از پراکندگی باغات پسته است و یکپارچهسازی اراضی نیز باید در دستور کار قرار گیرد تا بهرهوری افزایش یابد.
نوری کمبود منابع آبی را از چالشهای اصلی خراسان شمالی دانست و گفت: کمبود آب را کتمان نمیکنیم، اما برنامهریزی صورت گرفته است و از هزار میلیارد تومان اعتبار بحران آب، ۷۰۰ میلیارد تومان به بخش کشاورزی اختصاص یافته است.
وی همچنین بر ضرورت پیوند میان دانشگاه و حوزه کشاورزی تأکید کرد و افزود: هر اندازه آموزش کشاورزان تقویت شود، به همان میزان شاهد ارتقای کیفیت تولید و نتایج مثبت در این بخش خواهیم بود.
