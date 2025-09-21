سرمربی سابق استقلال باز هم گزینه هدایت یک تیم آفریقایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت «goal»، گزارشها حاکی است که تیم فوتبال کایزر چیفس و سرمربی خود نصردین نبی به طور رسمی از هم جدا شدهاند. دلیل این جدایی، نه مسائل فنی بلکه نداشتن مجوز مربیگری معتبر (CAF A License) اعلام شده است. به همین دلیل، نبی در بازی پیشروی تیم مقابل کابوسکورپ آنگولا در جام کنفدراسیونهای آفریقا حضور نخواهد داشت.
در همین رابطه گزینههای زیادی برای جانشینی این مربی مطرح شده اند.
خوزه ریویرو: مربی اسپانیایی که قبلاً با اورلاندو پایرتس موفق شده بود، اکنون آزاد است و احتمال دارد به کایزر چیفس ملحق شود. این انتقال اگر انجام شود لیگ برتر آفریقای جنوبی را تکان میدهد.
دستیاران نبی، خلیل بن یوسف و سدریک کازه، در نبود او موفق شدند تیم را هدایت و چند برد متوالی کسب کنند. ممکن است کایزر چیفس به صورت موقت یا مشترک به این زوج اعتماد کند.
بنی مککارتی: سرمربی پیشین تیم ملی کنیا، همیشه یکی از گزینههای محبوب برای صندلیهای مهم در آفریقای جنوبی است. او میتواند تجربه و انرژی تازهای به تیم بیاورد.
پیتسو موسیمانه: مربی موفق و باتجربهای که در آفریقای جنوبی و مصر عناوین زیادی کسب کرده و حالا آماده بازگشت است. او آخرین بار هدایت استقلال را بر عهده داشت و پس از جدایی از این بیکار بوده است.
در مجموع، کایزر چیفس گزینههای داخلی و خارجی متعددی دارد و ممکن است هر یک از این مربیان، هدایت تیم را بر عهده بگیرند تا تیم را به مسیر موفقیت بازگردانند.
