آلودگی هوا در جنوب استان بوشهر؛ وضعیت بسیار ناسالم است

به گزارش خبرنگار مهر، داده‌های سامانه پایش کیفی هوا نشان می‌دهد که صبح یکشنبه در شهرستان عسلویه و در ایستگاه پارس جنوبی (بیدخون) شاخص روزانه کیفیت هوا روی ۱۳۳ است که بیانگر وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس است.

دیگر ایستگاه در شهرستان عسلویه (منطقه ویژه اقتصادی پارس) شاخص ۱۵۶ را نشان می‌دهد که بیانگر وضعیت ناسالم است.

همچنین شاخص دیگر ایستگاه پایش هوا در پارس جنوبی (پارس ۲) که در شهرستان کنگان قرار گرفته است روی عدد ۲۰۶ یعنی وضعیت بسیار ناسالم قرار گرفته است.

شاخص کیفیت هوا در شهر کنگان شاخص روی عدد ۷۱، در دشتستان عدد ۶۳، در گناوه ۷۷ و در دیلم عدد ۷۷ را نشان می‌دهد که بیانگر قابل قبول بودن وضعیت هوا در این شهرها است.

قابل ذکر است که شاخص بین صفر تا ۵۰ نشان دهنده هوای پاک و سالم برای همه افراد است.

شاخص بین ۵۱ تا ۱۰۰ وضعیت قابل قبول را نشان می‌دهد و افراد خیلی حساس در صورت امکان فعالیت‌های طولانی یا سنگین را کاهش دهند.

شاخص بین ۱۰۱ تا ۱۵۰ وضعیت ناسالم است که گروه‌های حساس و افراد مبتلا به بیماری قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان باید فعالیت‌های طولانی یا سنگین خارج از منزل را کاهش دهند.

شاخص‌های ۱۵۱ تا ۲۰۰ نیز وضعیت ناسالم را برای برای همه گروه‌های سنی نشان می‌دهد و افراد مبتلا به بیماری قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان باید از فعالیت‌های طولانی یا سنگین خارج از منزل خودداری ورزند و افراد دیگر باید فعالیت‌های طولانی یا سنگین خارج از منزل را کاهش دهند.

شاخص بیان ۲۰۱ تا ۳۰۰ بیانگر هوای بسیار ناسالم است که افراد باید از فعالیت‌های طولانی یا سنگین خارج از منزل خودداری ورزند.

در صورتی که شاخص بین ۳۰۱ تا ۵۰۰ باشد وضعیت خطرناک است و افراد باید از فعالیت‌های خارج از منزل خودداری ورزند.