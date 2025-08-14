کیفیت هوا در جنوب استان بوشهر ناسالم است

به گزارش خبرنگار مهر، دادههای سامانه پایش کیفی هوا نشان میدهد که در شهرستان عسلویه و در ایستگاه پارس جنوبی (پارس ۱) شاخص آنلاین کیفیت هوا روی ۱۶۰ است که بیانگر وضعیت ناسالم است.
همچنین شاخص دیگر ایستگاه پایش هوا در پارس جنوبی (پارس ۲) که در شهرستان کنگان قرار گرفته است روی عدد ۱۶۰ یعنی وضعیت ناسالم قرار گرفته است.
در شهر کنگان شاخص روی عدد ۱۰۳ قرار گرفته که بیانگر وضعیت ناسالم برای گروههای حساس است.
شاخص کیفیت هوا در دشتستان عدد ۵۹ و در دیلم عدد ۹۱ را نشان میدهد که بیانگر قابل قبول بودن وضعیت هوا در این شهرها است.
قابل ذکر است که شاخص بین صفر تا ۵۰ نشان دهنده هوای پاک و سالم برای همه افراد است.
شاخص بین ۵۱ تا ۱۰۰ وضعیت قابل قبول را نشان میدهد و افراد خیلی حساس در صورت امکان فعالیتهای طولانی یا سنگین را کاهش دهند.
شاخص بین ۱۰۱ تا ۱۵۰ وضعیت ناسالم است که گروههای حساس و افراد مبتلا به بیماری قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان باید فعالیتهای طولانی یا سنگین خارج از منزل را کاهش دهند.
شاخصهای ۱۵۱ تا ۲۰۰ نیز وضعیت ناسالم را برای برای همه گروههای سنی نشان میدهد و افراد مبتلا به بیماری قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان باید از فعالیتهای طولانی یا سنگین خارج از منزل خودداری ورزند و افراد دیگر باید فعالیتهای طولانی یا سنگین خارج از منزل را کاهش دهند.
شاخص بیان ۲۰۱ تا ۳۰۰ بیانگر هوای بسیار ناسالم است که افراد باید از فعالیتهای طولانی یا سنگین خارج از منزل خودداری ورزند.
در صورتی که شاخص بین ۳۰۱ تا ۵۰۰ باشد وضعیت خطرناک است و افراد باید از فعالیتهای خارج از منزل خودداری ورزند.
