به گزارش خبرگزاری مهر، پرویز سروری نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران در سیصد و پنجاه و پنجمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه روز گذشته شاهد اضافه شدن ۲۰۱ دستگاه اتوبوس به ناوگان بودیم، اظهار کرد: امروز نزدیک به ۴۰۰ دستگاه اتوبوس برقی به شهروندان خدمات رسانی میکنند. ۱۱۰ اتوبوس برقی نیز از چین به سمت ایران حرکت کرده و به تدریج شاهد تکمیل این روند خواهیم بود.
وی ادامه داد: از تمام کسانی که زمینه توسعه حمل و نقل عمومی را فراهم کردند تقدیر میکنیم. همچنان تلاش بی وقفه شهرداری تهران برای تحقق وعدهها قابل تقدیر است و این تلاش کماکان ادامه خواهد داشت.
سروری با بیان اینکه ظرف دو هفته آینده دو رام قطار ملی به مترو اضافه خواهد شد، تصریح کرد: این رامها در قالب قرارداد ۱۱۳ رام قطار ملی وارد خطوط شده و امیدواریم سریعتر رامهای دیگر نیز وارد خطوط شوند.
وی با اعلام اینکه نزدیک به ۲۰۰ دستگاه اتوبوس دوکابین نیز در حال حمل به سمت کشور است، یادآور شد: امیدواریم با واردات این اتوبوسها شاهد توسعه حمل و نقل عمومی پاک در شهر تهران باشیم. گل طلایی شورای ششم واگنهای مترو است که امید میرود طبق وعدههای اعلام شده اولین محموله وارد کشور شود و استفاده از وسایل نقلیه شخصی کاهش یابد و بتوان به اهداف مدیریت شهری شامل توسعه حمل و نقل عمومی و کاهش آلودگی هوا و ترافیک دست یافت.
سروری با اشاره به حضور معنادار نمایندگان مجلس در مراسم رونمایی از اتوبوسها، خاطرنشان کرد: این حضور نشان داد که نمایندگان نسبت به حمل و نقل عمومی پایتخت حساس هستند و امیدواریم روند همکاری بین مدیریت شهری و مجلس در این راستا تقویت شود.
وی در پایان از تلاشهای مدیرعامل سابق سازمان بوستانها و فضای سبز تقدیر و تأکید کرد: تلاشهای ایشان برای توسعه فضای سبز تهران به هیچ عنوان از یادها فراموش نخواهد شد.
