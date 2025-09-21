به گزارش خبرنگار مهر، محمد محمدزاده در اولین جشنواره رویداد دانش‌بنیان زنجیره پسته شهرستان بام و صفی‌آباد که پیش از ظهر یک‌شنبه برگزار شد، اظهار کرد: برگزاری جشنواره پسته می‌تواند پل ارتباطی بین تولیدکنندگان و بازار باشد.

وی افزود: خروجی این جشنواره باید به تقویت برند پسته خراسان شمالی و رونق اقتصادی آن منجر شود و نقش مهمی در اقتصاد استان و کشور ایفا کند.

محمدزاده ارزش صادراتی پسته در کشور را ۱.۷ دهم میلیارد دلار عنوان و گفت: کل سطح باغات استان ۴۹ هزار هکتار است که ۷ هزار و ۵۷۵ هکتار از آن مربوط به باغات پسته بام و صفی‌آباد می‌باشد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی ادامه داد: سالانه حدود ۱۲ هزار تن پسته خام و ۴ هزار تن پسته خشک در شش واحد فرآوری استان تولید می‌شود.

وی در پایان با تأکید بر ضرورت توسعه بسته‌بندی و صادرات پسته بیان کرد: با توجه به ظرفیت‌های موجود، باید تلاش بیشتری صورت گیرد تا رونق اقتصادی بیشتری برای استان و کشور ایجاد شود.