شناسایی فرار بزرگ مالیاتی در استان بوشهر

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد حسین‌پور از شناسایی و وصول ۸۰۰ میلیارد تومان فرار مالیاتی توسط یکی از صنایع پتروشیمی این استان خبر داد و گفت: این شرکت با هدف خودداری از پرداخت مالیات، اقداماتی انجام داد اما با پیگیری و عملیات اجرایی، این مبلغ کلان مالیاتی وصول و به خزانه دولت واریز شد.

مدیرکل امور مالیاتی استان بوشهر با اشاره به لغو معافیت مالیاتی محصولات پتروشیمی طبق برنامه هفتم توسعه تصریح کرد: از این پس تنها صادرات این بخش از پرداخت مالیات معاف خواهد بود و دیگر محصولات پتروشیمی مشمول پرداخت مالیات می‌شوند.

وی با بیان اینکه امسال میزان سهمیه تعیین شده وصول درآمد مالیاتی استان بوشهر ۳۲ هزار میلیارد تومان است گفت: میزان درآمد مالیاتی استان بوشهر نسبت به سال گذشته که ۲۱ هزار میلیارد تومان بود افزایش ۱۱ هزار میلیارد تومانی دارد.

حسین‌پور از وصول بیش از ۷۰ درصد درآمد مالیاتی استان بوشهر در آستانه پایان نیمه نخست خبر داد و بیان کرد: تاکنون از ۳۲ هزار میلیارد تومان سهمیه درآمد مالیاتی استان بوشهر برای سال ۱۴۰۴ بیش از ۲۲ هزار میلیارد تومان آن معادل ۲۲ همت برابر با ۷۰ درصد آن وصول شده است.