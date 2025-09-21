به گزارش خبرنگار مهر، کاظم کاظمی پیش از ظهر یکشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان بیجار که در سالن جلسات شهدای گمنام برگزار شد، اظهار کرد: برنامههای هفته جاری باید با همکاری مدیران و مسئولان ادارات به شکلی شایسته و در خور شأن مردم این شهرستان اجرا شود.
وی با تأکید بر ضرورت حضور فعال مدیران در جلسات و برنامهها افزود: مشارکت مسئولان لازمه تحقق برنامههای توسعهای است و نباید در این زمینه کوتاهی صورت گیرد.
توجه ویژه به آموزش و معلمان مناطق محروم
فرماندار بیجار با اشاره به آغاز سال تحصیلی جدید، گفت: نسلی که امروز در مدارس تربیت میشود، آیندهساز نظام جمهوری اسلامی ایران است؛ بنابراین فراهم کردن امکانات و شرایط مناسب برای دانشآموزان بهویژه در روستاها، یک ضرورت است.
کاظمی افزود: معلمانی که به مناطق محروم و دورافتاده اعزام میشوند، در واقع مجاهدت میکنند و باید قدردان زحمات آنان بود. حتی روستاهایی که تنها دو یا سه دانشآموز دارند نیز باید مورد توجه قرار گیرند و دانشآموزان آنها از خدمات آموزشی محروم نشوند.
وی همچنین از برنامهریزی برای تأمین سرویس ایاب و ذهاب دانشآموزان روستاهای دورافتاده خبر داد و تصریح کرد: این اقدام با هدف تحقق عدالت آموزشی و حمایت از آیندهسازان کشور صورت میگیرد.
فرماندار بیجار در ادامه با تقدیر از عملکرد شهردار و شورای اسلامی شهر بیجار گفت: این شورا از معدود شوراهای منسجم استان است که تاکنون چهار بار به عنوان شورای برتر معرفی شده است.
وی با اشاره به برخی گلایههای مردمی در حوزه حملونقل شهری افزود: افزایش نرخ کرایهها باید با دقت و در نظر گرفتن شرایط معیشتی مردم انجام شود و همچنین خطکشی خیابانها بهویژه در اطراف مدارس باید با جدیت در دستور کار شهرداری قرار گیرد.
حمایت از باغداران و ثبت جشنواره انگور
کاظمی با اشاره به برگزاری پنجمین جشنواره انگور در یاسوکند اظهار کرد: این جشنواره امسال با کیفیتی بالاتر از دورههای گذشته برگزار شد و باید در تقویم فرهنگی استان ثبت شود.
وی افزود: شهرستان بیجار دارای ۴۵۰ هکتار باغ انگور است و باغداران آن نیازمند حمایت جدی و برگزاری دورههای ترویجی برای افزایش توانمندیهای خود هستند.
فرماندار بیجار با تأکید بر لزوم تعامل مدیران در مسیر توسعه گفت: با هر فرد یا جریانی که مانع همدلی و انسجام در شهرستان شود، برخورد خواهد شد زیرا فضای شهرستان نیازمند آرامش و تعامل است، نه تقابل.
وی همچنین با رد برخی فضاسازیها مبنی بر تبلیغاتی بودن فعالیتهای فرهنگی، تصریح کرد: هدف اصلی این برنامهها ایجاد نشاط اجتماعی و جلب رضایت عمومی است.
تکریم ارباب رجوع و ایمنسازی جادهها
کاظمی در پایان با اشاره به لزوم هماهنگی مدیران استانی با فرمانداری هنگام ورود به شهرستان گفت: رعایت تکریم اربابرجوع در ادارات و حمایت از دانشآموزان در معرض آسیبهای روانی از وظایف مهم مسئولان است.
وی خاطر نشان کرد: جادههای منتهی به بیجار باید خطکشی و ایمنسازی شوند و برای اجرای این موضوع یک هفته به اداره راه مهلت داده شده است.
