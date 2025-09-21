به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین مظفری صبح یکشنبه در سیزدهمین جلسه از سلسله نشست‌های یکشنبه‌های اقتصادی با موضوع مسائل و چالش‌های حوزه کشاورزی و امور دام اظهار کرد: الگوی کشت کماکان در استان وجود ندارد و یکی از اولین درخواست‌های من از زمان انتصاب به‌عنوان استاندار، ایجاد این الگو بوده است.

استاندار خراسان رضوی افزود: پیشنهاد ایجاد شورای رشد و توسعه کشاورزی مطرح شده که می‌توانیم آن را در قالب یک کارگروه مشورتی تخصصی در مباحث کشاورزی در استان دنبال کنیم. باید از دانش و تجربه کسانی که هم تولیدکننده واقعی‌اند و هم علم این حوزه را دارند استفاده کنیم و بین کارگروه‌های مشورتی، کمیسیون‌های اتاق بازرگانی و تشکل‌ها هم‌افزایی ایجاد کنیم.

وی گفت: کنسرسیومی که برای واردات نهاده‌های دامی و مورد نیاز استان تشکیل شده، کار خوبی بود که انجام گرفت و می‌تواند الگوی موفقی باشد. استان ما که ۸ درصد جمعیت کشور را دارد، باید به‌عنوان پایلوت، اختیار تأمین نیازهای خود را داشته باشد. تجربه جنگ ۱۲ روزه نشان داد شرق و شمال شرق کشور می‌تواند نیازهای خودش را تأمین کند.

مظفری با اشاره به وجود انحصار در واردات نهاده‌های دامی افزود: انحصار در برنج نیز وجود دارد. برنج پاکستانی در مبدأ کیلویی یک دلار است و اگر آزاد وارد شود، در مشهد نهایتاً کیلویی ۱۲۰ هزار تومان تمام می‌شود. اما در بازار قیمت فروش آن ۱۶۰ هزار تومان است. پیشنهاد من این است که مدیریت این موضوع به خود استان اختصاص داده شود.

استاندار خراسان رضوی تأکید کرد: افغانستان و کشورهای منطقه ظرفیت‌های زیادی دارند و باید محدودیت‌های کشت فراسرزمینی و مبادلات با کشورهای همسایه به‌خصوص افغانستان برداشته شود. کشت فراسرزمینی، به‌ویژه در افغانستان، نیازمند ایجاد یک ستاد و پیدا کردن راه‌های اجرایی آن است.

وی ادامه داد: از فعالان اقتصادی می‌خواهم که این موضوعات را مداوم پیگیری کنند، خصوصاً در رابطه با توافقات استان در ششمین نشست کمیته مشترک تجاری استان و ولایت هرات.

مظفری بیان کرد: منابع دولتی برای صندوق‌های حمایت از کشاورزی محدود است، اما تقویت این حوزه ضروری است. می‌توان به‌جای مولدسازی، بخشی از املاک را به صندوق حمایت از توسعه کشاورزی منتقل کرد.

استاندار خراسان رضوی اضافه کرد: برخی از راه‌حل‌ها در اختیار خود استان است و می‌توانیم در همین سطح برای آن راه پیدا کنیم. البته خوشبختانه موج جدیدی برای تفویض اختیار به استانداران ایجاد شده که باید از آن استفاده کنیم.

وی گفت: ما به دنبال توسعه و اشتغال هستیم، اما در زیرساخت‌های خود دچار مشکل هستیم. باید بنشینیم، صحبت کنیم و راه‌حل پیدا کنیم تا از این شرایط عبور کنیم.

مظفری تصریح کرد: حدود ۶۵ درصد مصوبات نشست‌های یکشنبه‌های اقتصادی تاکنون جنبه عملیاتی پیدا کرده است. بسیاری از مشکلات کشاورزی و امور دام استان در صورت استفاده کامل از ظرفیت‌های موجود قابل حل است و اگر همکاری جمعی داشته باشیم، بخش زیادی از موضوعات را می‌توانیم عملی کنیم.

استاندار خراسان رضوی بیان کرد: برای مثال، راه‌اندازی پایانه صادراتی گل و گیاه و محصولات کشاورزی حتماً باید عملی شود. حتی ایجاد پرواز مستقیم کارگو کار سختی نیست و اگر تسهیلات لازم را برای هواپیمایی‌ها فراهم کنیم، می‌توانیم محصولات کشاورزی را به کشورهای منطقه صادر کنیم.

وی افزود: باید برای هواپیمایی‌ها تسهیلاتی فراهم کنیم تا بتوانند پروازهای مستقیم کارگو به کشورهای منطقه برقرار کنند.

مظفری با اشاره به ظرفیت‌های پستی استان نیز تصریح کرد: در دیدار اخیر با مدیرکل پست استان گفته شد که ۱۰ میلیون محموله از استان خارج و ۹ میلیون محموله وارد می‌شود؛ جمعاً ۱۹ میلیون محموله. پست قصد دارد