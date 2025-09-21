به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا توکلی‌زاده صبح یکشنبه در سیزدهمین جلسه از سلسله نشست‌های یکشنبه‌های اقتصادی با موضوع مسائل و چالش‌های حوزه کشاورزی و امور دام بر ضرورت اصلاح ساختارهای کشاورزی تأکید کرد و گفت: بهره‌وری بخش کشاورزی مسئله‌ای است که باید با صراحت پیگیر آن باشیم.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی افزود: بهره‌وری فعلی این بخش به شدت پایین است و در حال مصرف بیهوده بسیاری از منابع خود هستیم. باید این روند را با روش‌های موجود اصلاح کنیم تا همه از نتایج این تغییرات بهره‌مند شوند. تقاضا دارم روی موضوع بهره‌وری در کشاورزی بیشتر کار شود.

وی با اشاره به اهمیت مدیریت منابع آبی افزود: مسئله آب در کشاورزی ما یک موضوع بسیار عمده است. میزان آب مصرفی در این بخش، بازدهی متناسبی تولید نمی‌کند. باید کشاورزی خود را به سمتی هدایت کنیم که این منبع ارزشمند، بهینه مصرف شود. آب برای ما یک ثروت فناپذیر است و جایگزینی برای آن وجود ندارد.

تشکیل کنسرسیوم تأمین نهاده‌ها برای شکستن انحصار واردات

سپس احمد سلحشور، رئیس کمیسیون کشاورزی، امور دام و طیور و صنایع وابسته اتاق بازرگانی خراسان رضوی، با اشاره به وسعت و پیچیدگی حوزه کشاورزی خاطرنشان کرد: این حوزه بسیار گسترده است و شاید نتوان در یک جلسه به همه مسائل و مشکلات آن پرداخت، اما برنامه‌ریزی کرده‌ایم که در این جلسه به بخش عمده‌ای از مباحث بپردازیم.

رئیس کمیسیون کشاورزی، امور دام و طیور و صنایع وابسته اتاق بازرگانی خراسان رضوی ادامه داد: امنیت غذایی یکی از موضوعات بسیار مهم است که باید نگاه ویژه‌ای به آن داشته باشیم. از مهم‌ترین چالش‌های استان، موضوع تأمین نهاده‌های دامی و نهاده‌های تولید است. کشور ما وابستگی زیادی به واردات نهاده‌های دامی دارد؛ در حوزه دانه‌های روغنی و سویا ۹۸ درصد، در ذرت ۹۰ درصد و در جو ۵۵ درصد نیاز کشور از واردات تأمین می‌شود.

وی افزود: در سال زراعی گذشته، کاهش سطح زیرکشت جو از ۱۲۵ هزار هکتار به نصف، باعث افزایش وابستگی به واردات این محصول شد. در مجموع، بیش از ۸۵ درصد نهاده‌های دامی کشور وارداتی هستند.

سلحشور با اشاره به جایگاه استان در تولید محصولات طیور گفت: در تولید مرغ، خراسان رضوی رتبه چهارم، در تولید تخم‌مرغ رتبه دوم و در تولید خوراک آماده دام، رتبه اول کشور را دارد. این استان هر ساله جایگاه‌های ملی خود را ارتقا داده و تلاش کرده این رتبه‌ها را تثبیت کند. با این حال، فاصله زیاد استان از بنادر و مراکز ورود کالا باعث افزایش هزینه‌های تمام‌شده و کاهش دسترسی به نهاده‌ها شده است.

رئیس کمیسیون کشاورزی، امور دام و طیور و صنایع وابسته اتاق بازرگانی خراسان رضوی با اشاره به اقدامات گذشته افزود: در اواخر دولت پیشین، جلسه‌ای مشترک با وزارت جهاد کشاورزی برگزار کردیم. در حوزه تأمین نهاده‌ها مشکلاتی مانند رانت و فساد وجود دارد و واردات نهاده‌های دامی در اختیار تعداد محدودی افراد است. با همکاری استانداری وقت، اداره کل صمت، جهاد کشاورزی و اتاق بازرگانی استان، راهکاری ارائه کردیم تا به‌صورت پایلوت در خراسان رضوی اجرا شود. هدف ما شکستن انحصار واردات و تشکیل کنسرسیوم تأمین نهاده‌های تولید بود که متشکل از مصرف‌کنندگان و شامل ۵۵ اتحادیه، شرکت و فعال اقتصادی است.

وی ادامه داد: این کنسرسیوم در حال حاضر دارای شکل حقوقی و کارت بازرگانی است. میزان ارز تخصیصی سالانه برای نهاده‌های دامی در کشور بین ۸۰۰ میلیون تا یک میلیارد دلار است و ما می‌توانیم در صورت تخصیص بخشی از آن، کمک بزرگی در تأمین نهاده‌ها با قیمت و کیفیت مناسب برای تولیدکنندگان استان داشته باشیم. از استاندار می‌خواهیم که به این مجموعه کمک کند. آمادگی داریم در سال اول در صورت تأمین ۱۰ درصد ارز مورد نیاز، نهاده‌های استان از طریق این کنسرسیوم وارد شود. حتی برنامه‌ریزی کرده‌ایم که این کنسرسیوم به بازار سرمایه وارد شود.

سلحشور ادامه داد: هنوز ارز نهاده‌های وارداتی سال ۱۴۰۲ به این کنسرسیوم بازنگشته و انحصاری بودن این حوزه مانع از ورود بخش خصوصی و سایر فعالان شده است. درخواست ما این است که برای حمایت از این کنسرسیوم اقدام شود. در گذشته روزانه چندین هزار تن کالا، از جمله نهاده‌های کشاورزی، از استان با سایر استان‌ها مبادله می‌شد و می‌توان این روند را دوباره فعال کرد، به‌ویژه با استفاده از حمل‌ونقل ریلی. اعضای این کنسرسیوم خود مصرف‌کننده نهاده‌های دامی و مصرفی هستند و می‌توانند سبب کاهش قیمت‌ها شوند.