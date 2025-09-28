به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا توکلیزاده صبح یکشنبه در چهاردهمین جلسه با فعالان اقتصادی که با موضوع بررسی مسائل صنعت کاغذ و سنگ استان برگزار شد، با تأکید بر اهمیت صادرات سنگ در استان اظهار کرد: این موضوع تأثیر مستقیمی بر وضعیت اقتصادی استان دارد و نباید هیچگونه تأخیری در روند صادرات ایجاد شود.
رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی افزود: بازارهایی که تاکنون در این حوزه برای استان به دست آمدهاند بسیار ارزشمند هستند و از دست دادن آنها به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست.
وی در ادامه تأکید کرد: همزمان با رعایت مسائل محیط زیستی، همه صنایع وابسته به این امر و دستگاه های اجرایی، موظفند وظایف خود را به درستی انجام دهند تا نه به محیط زیست لطمهای وارد شود و نه روند صادرات مختل شود.
توکلی زاده با اشاره به اهمیت توسعه صادرات سنگ استان بیان کرد: هدف اصلی در این زمینه باید افزایش آن باشد که کاهش، ایجاد واحدهای سنگبری در موقعیتهای مناسب و صدور مجوزهای لازم، پتانسیل توسعه و بهرهبرداری بیشتر از منابع معدنی را فراهم میکند و نباید فرصتها به دلیل مسائل اداری یا اجرایی از دست برود.
رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی در ادامه، به موضوع ضایعات کاغذ و اهمیت مدیریت این زنجیره پرداخت و یادآور شد: در بسیاری از کشورها فرهنگسازی مؤثر در زمینه جمعآوری و استفاده مجدد از ضایعات کاغذ انجام شده است، اما در کشور ما هنوز این فرهنگسازی به شکل کامل صورت نگرفته است.
وی تصریح کرد: این مسئله نقطه اصلی و کلیدی برای حل مشکلات مربوط به کاغذ باطله است و راهحلهای موقت مانند جابهجایی مقادیر ضایعات بین شهرها نمیتواند پاسخگوی چالشهای طولانیمدت باشد.
توکلی زاده با تأکید بر نقش فرهنگسازی در این حوزه، گفت: موفقیت در جمعآوری ضایعات کاغذ نیازمند سرمایهگذاری دولت، بخش خصوصی و همکاری مردم است. هرچه جمعآوری کاغذ باطله در سطح جامعه افزایش یابد، محیط زیست پاکتر میشود، بیماریهای محیطی کاهش مییابد و منابع کشور به شکل پایدارتری مدیریت خواهند شد.
رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی در پایان پیشنهاد کرد که با حمایت استاندار و راهاندازی پویشهای فرهنگی و اجرایی، زمینه برای جمعآوری مؤثر و بهرهبرداری صحیح از ضایعات کاغذ فراهم شود و تصمیمگیریهای دقیقتر و سریعتر در این حوزه امکانپذیر شود.
