به گزارش خبرنگار مهر، سعیدرضا یزدی صبح یکشنبه در سیزدهمین جلسه از سلسله نشست‌های یکشنبه‌های اقتصادی با موضوع مسائل و چالش‌های حوزه کشاورزی و امور دام با هشدار نسبت به وضعیت نهاده‌های دامی اظهار کرد: مشکل کمبود نهاده ذرت در حال حاد شدن است. ذرتِ سامانه بازارگاه، در بازار آزاد با قیمت ۲۰ تا ۲۱ هزار تومان به فروش می‌رسد. این وضعیت صنعت طیور را تحت فشار جدی قرار داده است.

مدیرعامل اتحادیه مرغداران مرغ تخم‌گذار خراسان رضوی با اشاره به اهمیت صنعت طیور افزود: صنعت طیور، دومین صنعت پول‌ساز و پردرآمد کشور است. در خراسان رضوی، رتبه دوم تولید تخم‌مرغ در کشور و رتبه اول صادرات آن را داریم. در استان، روزانه ۱۸۰ تن مازاد مصرف تخم‌مرغ تولید می‌شود که علاوه بر استان‌های دیگر، به کشورهای دیگر نیز صادر می‌شود.

وی ادامه داد: در شش‌ماهه اخیر، این صنعت زیان‌ده بوده است، اما در چند هفته اخیر شاهد روند اصلاحی قیمت تخم‌مرغ بوده‌ایم. با این حال، مشکلات لجستیک و حمل‌ونقل نهاده‌ها مرغداران را به ستوه آورده است.

یزدی تأکید کرد: اکنون قیمت تمام‌شده تولید تخم‌مرغ برای هر کیلوگرم ۷۱ هزار تومان است و مرغدار در حال زیان است. انتظار داریم جلسه‌ای با مسئولان تنظیم بازار برگزار شود و همچنین تقاضا داریم در جلسات ستاد تنظیم بازار استان حضور داشته باشیم.

خرده‌مالکی و پیری جمعیت، چالش‌های جدی کشاورزی استان

همچنین محمدرضا اورانی، مدیرعامل شرکت تعاونی کشاورزی کشاورزان مشهد، با اشاره به ریشه تاریخی بخشی از مشکلات کشاورزی استان اظهار کرد: در مراحل اول، دوم و سوم اصلاحات ارضی، ۵۳ هزار و ۳۰۰ مزرعه به قطعات ۲ تا ۱۲ هکتاری تقسیم شد و این روند ادامه پیدا کرد. امروز یکی از معضلات خراسان رضوی، پدیده خرده‌مالکی است.

مدیرعامل شرکت تعاونی کشاورزی کشاورزان مشهد افزود: میانگین سن کشاورزان استان ۵۴ سال است؛ لازم است برای جلوگیری از خرد شدن بیشتر اراضی و آثار زیان‌بار آن برنامه‌ریزی شود. در قطعات کوچک، کارکرد مکانیزاسیون بسیار محدودتر می‌شود.



وی با تأکید بر نقش تشکل‌ها و شرکت‌های تعاونی اظهار کرد: پیشنهاد می‌کنم تمامی وظایف تصدی‌گری در حوزه جهاد کشاورزی به شرکت‌های تعاونی، تشکل‌ها و صنوف واگذار شود. این واگذاری می‌تواند روند تسهیل‌گری را سامان دهد. حتی می‌توان جهاد کشاورزی و سازمان‌های وابسته را در شهرستان‌ها و استان در یک مکان متمرکز کرد تا هم هزینه‌های پشتیبانی کاهش یابد و هم بروکراسی اداری برای مردم کمتر شود. با این اقدام، مستحدثات و املاک مازاد نیز آزاد خواهد شد.

اورانی افزود: تأسیس شورای رشد و توسعه کشاورزی در استان، می‌تواند به هماهنگی بیشتر و پیشبرد اهداف توسعه‌ای بخش کشاورزی کمک کند.

افتتاح نمایندگی صندوق ضمانت صادرات در خراسان رضوی

سپس حسین محمدیان، رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی خراسان رضوی، با اشاره به ظرفیت‌های تجاری این استان گفت: ظرفیت بازار اوراسیا، به‌ویژه با صفر شدن تعرفه ۸۷ درصد کالاها، فرصت ارزشمندی برای صادرات محصولات کشاورزی و دامی فراهم کرده است.

رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی خراسان رضوی افزود: نمایندگی صندوق ضمانت صادرات در استان افتتاح شده و می‌تواند نقشی مهم در پشتیبانی از صادرکنندگان ایفا کند.



وی خاطرنشان کرد: در بحث ایجاد نیروگاه‌های انرژی تجدیدپذیر، اگر احداث این نیروگاه‌ها به توسعه صادرات کمک کند، صندوق ضمانت صادرات می‌تواند برای دریافت تسهیلات، ضمانت‌نامه صادر کند.