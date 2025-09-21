واکاوی راهبردهای رویارویی با دشمن پس از دفاع مقدس دوم

به گزارش خبرنگار مهر، نشست هم اندیشی «راهبردهای رویارویی با دشمن پس از دفاع مقدس دوم» از سوی گروه سیاست پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه، دانشکده صدا و سیما و پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی برگزار می‌شود.

در این نشست حجت الاسلام نجف لک‌زایی در موضوع حکمرانی مردم‌پایه و دفاع مقدس، حجت الاسلام سیدکاظم سیدباقری در موضوع وحدت راهبردی و تاثیر آن بر پایداری سیاسی - اجتماعی، حجت الاسلام سیدسجاد ایزدهی در موضوع راهبردهای رویارویی دارالاسلام با دارالحرب در فقه شیعه، حجت الاسلام بهرام دلیر در موضوع مفاهیم معنویت در استقامت یک ملت، کمال اکبری در موضوع بایسته‌های دیپلماسی رسانه‌ای جمهوری اسلامی ایران جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، رحمت عباس‌تبار در موضوع مقاومت مردم‌پایه، مبتنی بر فلسفه سیاسی حکمرانی دینی، مسعود معینی‌پور در موضوع نظم‌نوین جهان بعد از جنگ دوازده روزه و سناریوهای پیش روی جمهوری اسلامی ایران به دبیری حجت الاسلام سید سجاد طباطبایی سخنرانی خواهند کرد.

این نشست امروز یکشنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۴ از ساعت ۱۶ تا ۱۸ برگزار شده و از طریق لینک skyroom.online/ch/m.faghih64/ispol قابل مشاهده است.