به گزارش خبرنگار مهر، آزمون پذیرش دانشجوی پزشکی از مقطع کارشناسی سال ۱۴۰۴ روز ۲۲ آبان ماه ۱۴۰۴ برگزار می‌شود. ثبت نام در این آزمون از ۱۵ شهریور آغاز شد و تا ۲۲ شهریورماه تمدید شد اما بنابر درخواست داوطلبان مهلت ثبت نام، ویرایش اطلاعات و تکمیل مدارک تمدید شده است.

براساس اعلام مرکز سنجش آموزش پزشکی مهلت جدید ثبت نام در آزمون پذیرش دانشجوی پزشکی از مقطع کارشناسی سال ۱۴۰۴ به منظور ثبت نام، ویرایش اطلاعات و تکمیل مدارک از ۶ تا ۹ مهرماه ۱۴۰۴ فراهم می شود.

آزمون پذیرش دانشجوی پزشکی از مقطع کارشناسی سال ۱۴۰۴ در آبان ماه ۱۴۰۴ برگزار خواهد شد و توزیع کارت ورود به جلسه آزمون (به صورت اینترنتی) در روزهای ۱۹ تا ۲۱ آبان ماه صورت می‌گیرد و آزمون کتبی ۲۲ آبان برگزار خواهد شد.

کلید اولیه آزمون ۲۵ آبان منتشر می‌شود و داوطلبان به صورت اینترنتی در روزهای ۲۵ تا ۲۷ آبان فرصت دارند اعتراض به سوالات آزمون را ارسال کنند. کلید نهایی ۸ آذرماه منتشر می‌شود.

در صورت عدم احراز شرایط، هرگونه ادعا و عذری مبنی بر عدم اطلاع از مفاد این دفترچه، اطلاعیه‌ها و قوانین مربوطه، پذیرفته نیست و مسئولیت اطلاع از مفاد دفترچه به عهده داوطلب است. به بیان دیگر جهل به قانون، رافع مسئولیت نیست. در هر مرحله (بررسی مدارک، مصاحبه، اعلام نتایج، پذیرش و حتی دوره تحصیل) حقی ایجاد نشده و پذیرش داوطلب لغو خواهد شد.

منابع آزمون همزمان با اولین اطلاعیه آزمون سال ۱۴۰۴ در تاریخ ۲۷ فروردین ماه ۱۴۰۴ در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی، اعلام شده است.

مرجع رسمی اعلام اخبار جدید، اعلام نتیجه هر مرحله و یا هر گونه اطلاع رسانی، فقط سامانه اینترنتی مرکز سنجش آموزش پزشکی است.

داوطلبان درصورت داشتن سوال (مواردی که در دفترچه و یا اطلاعیه‌های بعدی درج نشده باشد،) مراتب را به آدرس www.sanjeshp.ir قسمت سیستم پاسخگویی سوالات، ارسال درخواست و دسته بندی مرتبط ارسال کنند. هیچ‌گونه مراجعه حضوری، تماس تلفنی و مکاتبه پاسخ داده نخواهد شد و فقط به درخواست‌هایی که از طریق فرم مذکور و در دسته بندی صحیح ارسال شود، ترتیب اثر داده می‌شود.