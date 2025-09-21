به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین زارع کمالی پیش از ظهر یکشنبه ۳۰ شهریورماه ۱۴۰۴، در آئین تکریم و معارفه فرمانده سپاه الغدیر استان یزد که با حضور جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، استاندار یزد، نماینده ولی‌فقیه در استان و جمعی از مدیران و رزمندگان دوران دفاع مقدس برگزار شد، با اشاره به روحیه ایثار پاسداران اظهار داشت: پاسداران انقلاب اسلامی لباس سبز امام حسین (ع) را برای جانفشانی در مسیر انقلاب بر تن کرده‌اند؛ حقیقتی که در جنگ ۱۲ روزه به‌خوبی نمایان شد، آنجا که حدود ۶۰ درصد شهدا از میان پاسداران بودند.

وی تصریح: ما نیز این لباس را به نیت الحاق به جمع شهدا بر تن کرده‌ایم، به امید آنکه لایق باشیم و در این مسیر مقدس توفیق شهادت پیدا کنیم.

وی افزود: فلسفه حقیقی زندگی آن است که انسان شایستگی شهادت را بیابد، چرا که زندگی به هر قیمتی ارزش ندارد.

فرمانده پیشین سپاه الغدیر استان یزد با بیان اینکه در طول بیش از ۲۵ سال خدمت پاسداری در دیار دارالعباده شاهد همدلی و همکاری مسئولان و اقشار مختلف بوده است، گفت: تجربه جنگ ۱۲ روزه ثابت کرد پاسداران با شناختی عمیق و هدفی روشن این لباس مقدس را برگزیده‌اند و با تمام وجود آماده‌اند از آرمان‌های انقلاب و مردم دفاع کنند.