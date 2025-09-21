تظاهرات گسترده ضد صهیونیستی گسترده در کشورهای عربی و اروپایی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تیآرتی، در شهر روتردام هلند، فعالان در مقابل استادیوم نپتونوس در اعتراض به مشارکت اسرائیل در مسابقات بیسبال جام ملتهای اروپا تظاهرات کردند و پیش از آغاز بازی افتتاحیه بین فرانسه و رژیم صهیونیستی، راه تماشاگران را مسدود کردند. تظاهرکنندگان خواستار ممنوعیت مشارکت تیمهای اسرائیلی در مسابقات ورزشی بینالمللی شدند و تأکید کردند که اسرائیل از ورزش برای سرپوش گذاشتن بر جنایات خود علیه فلسطینیان استفاده میکند. پلیس هلند برای متفرق کردن تظاهرات با زور وارد عمل شد.
پاریس پایتخت فرانسه نیز شاهد تظاهراتی بود که خواستار پایان فوری جنگ نسلکشی در غزه بود. شرکتکنندگان کشتارهای مداوم و گرسنگی دادن به غیرنظامیان توسط اشغالگران را محکوم کردند و همچنین خواستار محاکمه مقامات اسرائیلی و تحریم اقتصادی، سیاسی و نظامی اسرائیل شدند.
تظاهراتی نیز در مرکز شهر دوسلدورف آلمان به دعوت حزب چپ، سازمان آزادی از دوسلدورف و تعدادی از جنبشهای حامی فلسطین برگزار شد تا نسلکشی در نوار غزه را محکوم کرده و خواستار توقف هرگونه حمایت آلمان از اسرائیل شود.
فعالان مدنی در یونان نیز راهپیمایی را در مرکز پایتخت یونان برای درخواست توقف جنگ در غزه و حمایت از ناوگان جهانی استقامت که به دنبال شکستن محاصره نوار غزه است، سازماندهی کردند. تظاهرات کنندگان پرچم فلسطین را در مقابل ساختمان پارلمان برافراشتند و پلاکاردهایی را حمل کردند که خواستار پایان جنگ و ارائه کمک به مردم فلسطین بود.
ورشو پایتخت لهستان، شاهد تظاهراتی بود که خواستار توقف جنگ در غزه بود. شرکتکنندگان شعارهایی را سر دادند که خواستار آزادی فلسطین و پاسخگویی رژیم صهیونیستی در قبال جنایات جنگی بود.
در استکهلم پایتخت سوئد، تظاهراتی در خیابانهای شهر برگزار شد، جایی که تظاهرات کنندگان از دولت خواستند برای توقف ماشین کشتار اسرائیل اقدام کند، مشارکت با اسرائیل را متوقف کرده و تحریمهایی را علیه آن اعمال کند.
در شهر حاجیجی در نزدیکی سارایوو پایتخت بوسنی و هرزه گوین نیز تجمع اعتراض آمیز برای اعتراض به نسلکشی در غزه برگزار شد. شرکتکنندگان پلاکاردهایی با نوشته «نسلکشی را متوقف کنید» برافراشتند و اسباببازیهای کودکان، روسریهای زنانه و کفشهای نمادین را در باغها قرار دادند که نشاندهنده قربانیان جنگ از زنان، کودکان و سالمندان بود.
این رویداد توسط انجمن فلسطین در بوسنی و هرزگوین با همکاری انجمنهای محلی سازماندهی شد. شرکتکنندگان از جامعه بینالمللی خواستند اقدامات فوری برای توقف جنایات علیه غیرنظامیان در غزه انجام دهد.
شهرهای طنجه و اگادیر مراکش نیز شنبه شب، شاهد دو تظاهرات در حمایت از ناوگان جهانی استقامت بود. این دو تظاهرات به دعوت ابتکار مراکش برای حمایت و پیروزی برگزار شد و شهروندان، فعالان و حقوقدانان در آن شرکت کردند.
این تحرکات همزمان با اعلام تعدادی از نهادهای مراکشی مبنی بر رد مشارکت اسرائیل و تحریم آن در مجمع بینالمللی زنان برای صلح از جمله بخش زنان جماعت العدل و الاحسان، زنان حزب عدالت و توسعه، انجمن مراکشی دفاع از حقوق زنان و انجمن دموکراتیک زنان مراکش برگزار شد.
در پایتخت تونس، دهها فعال در مقابل تئاتر شهرداری در اعتراض به جنگ نسلکشی در غزه، به دعوت انجمن حامیان فلسطین، تجمع کردند.
شرکتکنندگان، از جمله کودکان، خواستار پایان جنگ، بازگشایی گذرگاهها و ورود کمکهای غذایی و پزشکی شدند. مراد الیعقوبی، سخنگوی انجمن، بر ادامه تحرکات تا دستیابی به پیروزی تأکید کرد.
