  1. بین الملل
  2. اروپا
۵ مهر ۱۴۰۴، ۱۶:۲۵

نماینده پارلمان آلمان: برلین باید توافقات با اسرائیل را تعلیق کند

نماینده پارلمان آلمان: برلین باید توافقات با اسرائیل را تعلیق کند

نماینده پارلمان آلمان در مصاحبه ای اعلام کرد: باید به دولت خود فشار بیاوریم تا توافقات با اسرائیل را تا زمان توقف نسل‌کشی در نوار غزه به حالت تعلیق درآورد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، لیا رایزنر، نماینده پارلمان آلمان (بوندستاک) امروز شنبه در مصاحبه با الجزیره اعلام کرد: ما باید به دولت خود فشار بیاوریم تا توافقات با اسرائیل را تا زمان توقف نسل‌کشی در نوار غزه به حالت تعلیق درآورد.

این نماینده پارلمان آلمان در این خصوص اضافه کرد: به رسمیت شناختن کشور فلسطین مدت‌هاست که به تعویق افتاده است و آلمان باید به بقیه کشورها در این مسیر بپیوندد.

این در حالیست که تا کنون کشورهای زیادی اعم از فرانسه، کانادا، انگلیس، بلژیک، استرالیا، لوکزامبورگ، جمهوری مالت و.. رسماً اعلام کرده‌اند که فلسطین را به رسمیت می‌شناسند.

کد خبر 6603644

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها