نماینده پارلمان آلمان: برلین باید توافقات با اسرائیل را تعلیق کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، لیا رایزنر، نماینده پارلمان آلمان (بوندستاک) امروز شنبه در مصاحبه با الجزیره اعلام کرد: ما باید به دولت خود فشار بیاوریم تا توافقات با اسرائیل را تا زمان توقف نسل‌کشی در نوار غزه به حالت تعلیق درآورد.

این نماینده پارلمان آلمان در این خصوص اضافه کرد: به رسمیت شناختن کشور فلسطین مدت‌هاست که به تعویق افتاده است و آلمان باید به بقیه کشورها در این مسیر بپیوندد.

این در حالیست که تا کنون کشورهای زیادی اعم از فرانسه، کانادا، انگلیس، بلژیک، استرالیا، لوکزامبورگ، جمهوری مالت و.. رسماً اعلام کرده‌اند که فلسطین را به رسمیت می‌شناسند.