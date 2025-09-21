نخستین قطار مسافربری پنج ستاره هرمزگان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار اباذر سالاری عصر یکشنبه در مراسم افتتاح نخستین قطار ۵ ستاره بندرعباس با بیان اینکه این اقدام نتیجه انسجام و همدلی میان دستگاه‌ها و نهادهای انقلابی است، اظهار کرد: این حرکت جهادی با همکاری سپاه، بنیاد تعاون بسیج و دولت، جلوه‌ای از مشارکت و هم‌افزایی برای خدمت به مردم است.

وی با اشاره به ضرورت توسعه خدمات حمل‌ونقل ریلی برای مردم استان افزود: مردم هرمزگان همواره از اقشار وفادار، مقاوم و مظلوم این سرزمین بوده‌اند و شایسته بهترین خدمات هستند و راه‌اندازی این قطار ۵ ستاره، قدمی مهم در جهت رفاه آنان است.

سردار سالاری با بیان اینکه تقاضای افزایش تعداد سفرهای ریلی به مشهد مقدس و تهران به حداقل دو بار در هفته وجود دارد، از مسئولان راه‌آهن خواست نسبت به این موضوع توجه ویژه‌ای داشته باشند و گفت: این مطالبه‌ی به‌حق مردم و رزمندگان استان است که ان‌شاءالله با حمایت مسئولان راه‌آهن و پیگیری‌های نمایندگان استان تحقق خواهد یافت.

فرمانده سپاه امام سجاد (ع) هرمزگان همچنین از حضور و حمایت‌های نماینده ولی‌فقیه در استان، نمایندگان مجلس، مدیران دولتی و بنیاد تعاون بسیج در تحقق این پروژه تشکر کرد و افزود: امیدواریم با ادامه این روند، شاهد توسعه بیش از پیش خدمات عمرانی، فرهنگی و اجتماعی در استان هرمزگان باشیم.

سردار سالاری در پایان با اشاره به نقش خانواده شهدا، ایثارگران و رزمندگان در پایداری کشور گفت: هر آنچه در این کشور به‌دست آمده، مرهون ایثار این عزیزان است. این پروژه نیز به نام مبارک حضرت فاطمه زهرا (س) و در مسیر زائران علی بن موسی الرضا (ع) آغاز شده و امیدواریم مقدمه‌ای برای گسترش خدمات گسترده‌تر در آینده باشد.