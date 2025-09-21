عزت ایران اسلامی مدیون خون شهیدان است

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله محمد عبادیزاده عصر یکشنبه در مراسم افتتاح نخستین قطار ۵ ستاره بندرعباس، این اقدام را «حرکتی مبارک و امیدآفرین» دانست و گفت: افتتاح این قطار در هفته دفاع مقدس، نماد روشنی از پیوند خدمترسانی با فرهنگ ایثار و مقاومت ملت ایران است.
وی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس و شهدای امنیت کشور، افزود: عزت امروز ما مرهون خون شهیدان بزرگی همچون شهید باقری، شهید رشید و شهدای هوافضای سپاه است. باید این عزت را با خدمت صادقانه به مردم پاس بداریم.
آیتالله عبادیزاده با تقدیر از استاندار هرمزگان، نمایندگان مجلس، مسئولان راهآهن، سپاه امام سجاد (ع)، بنیاد تعاون بسیج و همه دستاندرکاران این پروژه، اظهار کرد: این حرکت نه تنها خدمتی به مردم استان است، بلکه الگویی برای دیگر حوزههای حملونقل نیز خواهد بود. مشابه همین روند در حوزه حملونقل هوایی نیز در حال پیگیری است و امیدواریم شاهد راهاندازی تورهای گردشگری هوایی در استان باشیم.
وی با اشاره به ظرفیتهای کمنظیر استان هرمزگان در بخش حملونقل گفت: استان ما با برخورداری از چهار فرودگاه بینالمللی، بندر شهید رجایی و موقعیت راهبردی در مسیر کریدور شمال-جنوب، نقش مهمی در تجارت، ترانزیت و ارتباطات بینالمللی ایفا میکند. اکنون نیز حملونقل ریلی با راهاندازی این قطار پنجستاره وارد مرحله جدیدی شده است.
نماینده ولیفقیه در هرمزگان تأکید کرد: ضروری است همه نهادها و بخشهای خصوصی از این حرکت حمایت کنند و در راستای تسهیل دسترسی مردم به خدمات و رفاه، اقدامات مشابهی انجام دهند. سپاه در این مسیر پیشقدم بوده و این الگو میتواند در سایر بخشها نیز تکرار شود.
