سرهنگ هادی کیان مهر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی وقوع چندین فقره سرقت از مزارع و اموال باغات و محصولات باغی و زراعی در سطح حوزه استحفاظی شهرستان، دستگیری سارق یا سارقان به صورت ویژه در دستورکار قرار گرفت.

وی افزود: در این رابطه مأموران گشت انتظامی پاسگاه مورچه خورت با گشت زنی هدفمند در اطراف یکی از باغات سطح حوزه ۲ سارقی را که در حال سرقت محصولات یک باغ بودند شناسایی و دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان شاهین شهر تصریح کرد: متهمان در تحقیقات اولیه پلیس به ۱۵ فقره سرقت از مزارع و باغات اعتراف که با تشکیل پرونده برای انجام اقدامات قانونی لازم به مرجع قضائی معرفی شدند.