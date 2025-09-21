به گزارش خبرگزاری مهر، با حکم معاون وزیر و مدیرعامل شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران، محمدعلی نائل قراملکی به عنوان مدیرکل جدید فرودگاه‌های استان آذربایجان‌شرقی انتخاب شد.

در بخشی از حکم محمدامیرانی آمده است: امید است به مدد الهی و با استفاده کامل از ظرفیت‌های موجود تمام توان و تجارب خود را جهت پیشبرد اهداف شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران و برنامه‌های توسعه فرودگاه با تاکید بر اجرای دقیق مأموریت‌های محوله به‌کار گیرید.

لازم به ذکر است، محمدعلی نائل قراملکی متولد سال ۱۳۵۴ در تبریز است. وی پیش از این معاون عملیات فرودگاهی فرودگاه تبریز و هم چنین مدیرکل فرودگاه‌های استان آذربایجان غربی بوده است.

قراملکی جانشین رامین‌آذری شده است که به‌عنوان مدیرکل فرودگاه مهرآباد منصوب شده است.