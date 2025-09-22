به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ بهروز خانپور روز دوشنبه با اشاره به وقوع حادثه‌ای دلخراش در محور عجب‌شیر به آذرشهر، گفت: در ساعت ۰۱:۲۰ بامداد روز دوشنبه ۳۱ شهریور یک دستگاه کامیون بنز که در مسیر جنوب به شمال در حال حرکت بود، به دلیل سرعت غیرمجاز و ناتوانی در کنترل وسیله نقلیه در جاده بارانی و لغزنده، از مسیر اصلی منحرف و به صورت عمود بر سطح جاده متوقف شد.

وی ادامه داد: پس از این حادثه، یک دستگاه سواری پژو ۴۰۵ که پشت سر کامیون در حرکت بود، از قسمت جلو با پهلوی چپ کامیون برخورد کرد. در ادامه، یک دستگاه کامیون دیگر (کاویان) به علت بی‌توجهی به جلو و محدودیت دید ناشی از تاریکی شب و شرایط جوی بارانی، با قسمت عقب سواری پژو ۴۰۵ برخورد کرد که منجر به فشرده شدن پژو میان ۲ کامیون شد.

سرهنگ خانپور با اشاره به تلفات و مصدومان این حادثه گفت: در این سانحه، ۳ نفر از سرنشینان پژو ۴۰۵ در محل جان خود را از دست دادند و ۲ نفر دیگر نیز مصدوم شدند که توسط اورژانس به بیمارستان شهید مدنی آذرشهر منتقل و تحت مداوا قرار گرفتند.

رئیس عملیات ویژه پلیس راه راهور فراجا ضمن تأکید بر رعایت دقیق سرعت مطمئنه و توجه به شرایط جوی، از رانندگان خواست همواره فاصله طولی مناسب با خودروهای جلویی را رعایت کرده و در جاده‌های بارانی و لغزنده با احتیاط کامل حرکت کنند تا از وقوع چنین حوادث دلخراش جلوگیری شود.