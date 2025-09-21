سقوط از درخت گردو در آذرشهر؛ یک مصدوم به بیمارستان منتقل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، وحید شادی نیا روز یکشنبه با اعلام این خبر اظهار کرد: صبح امروز در پی تماس تلفنی با مرکز فوریت‌های پزشکی مبنی بر سقوط فردی از درخت گردو در باغ‌های روستای دیزج آذرشهر، بلافاصله آمبولانس پایگاه اورژانس ۱۱۵ آذرشهر به محل حادثه اعزام شد.

وی افزود: کارشناسان اورژانس پس از رسیدن به محل و انجام اقدامات درمانی اولیه، مصدوم را که مردی بدحال بود، تحویل گرفتند و جهت ادامه درمان به بیمارستان مدنی آذرشهر انتقال داده و تحویل بخش احیا کردند.

توصیه‌های ایمنی اورژانس استان آذربایجان شرقی برای پیشگیری از حوادث مشابه:

استفاده از نردبان استاندارد و ایمن به جای بالا رفتن مستقیم از درخت.

بستن کمربند ایمنی یا طناب محافظ هنگام برداشت محصول.

پرهیز از برداشت در ساعات ابتدایی صبح یا شرایط لغزندگی (باران، شبنم).

خودداری افراد مسن یا دارای مشکلات جسمی از بالا رفتن به درخت.

حضور یک همراه در زمان برداشت برای کمک‌رسانی احتمالی.