دانشجویان پیام نور کردستان در جشنواره مخترعین شاهد و ایثارگر خوش درخشیدند

ایوب مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: همزمان با برگزاری دهمین جشنواره دانشجویان مبتکر و مخترع شاهد، ایثارگر و بسیجی استان در سنندج شاهد حضور گسترده دانشجویان مراکز و واحدهای تابعه این دانشگاه در این جشنواره استانی بوده است و به موفقیت های چشمگیری را نیز به دست آوردیم.

وی افزود: در این دوره از رقابت ها "سیروان امینی" دانشجوی مرکز مریوان در بخش مقالات علمی و با مقاله ای در خصوص کنتورخوانی از طریق خطوط توزیع انرژی الکتریکی موفق به عنوان برگزیده شد.

مرادی عنوان کرد: همچنین "محمد یادگار نوین" دانشجوی مرکز سقز نیز در همین بخش با مقاله ای با عنوان نگهداری و تعمیرات ای آر پی و اس ای پی و ماژول پی ام در نرم افزارهای اس ای پی موفق به کسب رتبه برتر شد.

سرپرست دانشگاه پیام نور کردستان اظهار داشت: در بخش ترجمه و تألیف نیز "سارو پشانی" از مرکز سنندج با کتابی تحت عنوان فرهنگ واژگان کشاورزی و گیاه شناسی موفق به کسب رتبه برتر شد.

مرادی اعلام کرد: در این جشنواره نیز در بخش کانون های علمی و پژوهشی چهار کانون به عنوان کانون های برتر معرفی شدند که خوشبختانه کانون های علمی پژوهشی مراکز سقز، قروه و مریوان دانشگاه پیام نور سه رتبه برتر این جشنواره را به خود اختصاص دادند.

وی بیان کرد: با برنامه ریزی منسجم سعی بر آن است از طرح ها و ایده های خلاق و نوآورانه دانشجویان در مراکز و واحدهای تابعه این دانشگاه به صورت جدی حمایت شود و امید است در دوره های آتی این جشنواره شاهد درخشش هرچه بیشتر دانشجویان تلاشگر پیام نور باشیم.

پیام نور کردستان میزبان مسابقات کشتی فرنگی و آزاد کشور

سرپرست دانشگاه پیام نور کردستان در بخش دیگری از سخنان خود از برگزاری مسابقات کشتی آزاد و فرنگی قهرمانی دانشجویان پیام نور سراسر کشور در شهریور ماه سال جاری در سنندج خبرداد.

مرادی اظهار داشت: از سال آتی مسابقات کشوری در رشته‌ های مختلف ورزشی دانشجویان پیام‌ نور سراسر کشور به صورت مجزا و به میزبانی استان ‌های مختلف برگزار می شود و به دلیل درخشش دانشجویان کردستانی در رشته کشتی و کسب مدال‌ های رنگارنگ در این رشته، میزبانی مسابقات کشتی فرنگی و آزاد دانشجویان پیام نور کشور در سال جاری به استان کردستان واگذار شده است.

وی عنوان کرد: این دوره از مسابقات در شهریور ماه سال جاری و به میزبانی شهر سنندج برگزار و فراهم کردن زمینه مشارکت گسترده دانشجویان در فعالیت‌ های ورزشی در مراکز و واحدهای تابعه این دانشگاه در راستای فراهم کردن امکانات و فضای مناسب ورزشی برای دانشجویان، اساتید و کارکنان دانشگاه با همکاری ادارات لازم است.

سرپرست دانشگاه پیام نور کردستان بیان کرد: برنامه ‌ریزی منسجمی برای ارتقاء فعالیت ‌های ورزشی در سطح مراکز و واحدهای 10 گانه پیام ‌نور استان طراحی شده و چشم ‌اندازهای توسعه تربیت ‌بدنی در این مراکز و واحدها مشخص شده است.

مرادی اعلام کرد: کاروان اعزامی کردستان را دانشجویان ورزشکار در رشته ‌های کاراته، شنا، تکواندو، جودو، کشتی آزاد، کشتی فرنگی و تنیس روی میز تشکیل می‌ دادند که با کسب پنج مدال رنگارنگ موفقیت ‌هایی را برای استان به ارمغان آوردند.

وی عنوان کرد: در دوره چهارم المپیاد کشوری پسران در استان لرستان نیز تیم کشتی فرنگی کردستان به عنوان تیم برتر این المپیاد شناخته شده بود.

سرپرست دانشگاه پیام نور استان کردستان از حضور دو نفر از دانشجویان ورزشکار این دانشگاه در اردوی تیم‌ های ملی کشتی و کبدی خبر داد و افزود: فواد کریمی دانشجوی رشته تربیت ‌بدنی پیام نور سنندج یکی از 31 نفر کشتی گیر برتر کشور است که در وزن 74 کیلوگرم به اردوی تیم ملی کشتی فرنگی دعوت شده است.

مرادی از عضویت سیامک رضاقلی دانشجوی رشته فناوری اطلاعات این دانشگاه در تیم ملی کبدی جمهوری اسلامی ایران خبر داد و افزود: سیامک رضاقلی دارنده مدال نقره بازی ‌های آسیایی گوانگ‌ جو بوده و هم اکنون نیز علاوه بر عضویت در تیم ملی کبدی کشور در لیگ برتر کبدی و در تیم باشگاهی راه و ترابری اصفهان مشغول به فعالیت است.