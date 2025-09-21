به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ عابدین داغمه چی بعدازظهر در نشست خبری به مناسبت هفته دفاع مقدس اظهار داشت: سه مؤلفه اساسی در پیروزی دفاع مقدس نقش‌آفرین بود که شامل درایت و هدایت‌های رهبری، حضور پرشور مردم و اعتقادات راسخ آنان است.

وی با اشاره به برنامه‌های پیش‌بینی‌شده افزود: پیش از آغاز هفته دفاع مقدس، بیش از ۲ هزار و ۷۰۰ بسته لوازم‌التحریر توسط گروه‌های جهادی و حوزه‌های مقاومت بین دانش‌آموزان نیازمند توزیع شد. همچنین جشنواره دیار علویان در سه نقطه از شهرستان با استقبال گسترده خانواده‌ها برگزار و برنامه‌ای ویژه برای شادی و نشاط ۱۵۰ یتیم در پارک طلایی اجرا شد.

فرمانده سپاه آمل ادامه داد: اعزام کاروان دوچرخه‌سواری از امامزاده ابراهیم تا حرم مطهر امام رضا (ع) به یاد شهدای اقتدار، دیدار با خانواده شهدا و جانبازان، غبارروبی گلزار شهدا، برگزاری مراسم سالگرد علامه حسن‌زاده آملی، اجتماع بزرگ رزمندگان با حضور فرمانده سپاه کربلا و افتتاح پنج واحد مسکونی محرومان از جمله برنامه‌های شاخص این ایام است.

وی از دیگر برنامه‌ها به نواخته شدن «زنگ مقاومت» در مدارس، اجرای طرح «آبروی محله» به یاد شهدا، کارگاه‌های آموزشی هویت ایرانی ویژه مادران، جشنواره‌های بومی و محلی، افتتاح دارالقرآن بسیج قدیر، مسابقات ورزشی و فرهنگی، اعزام راویان به مدارس، برگزاری اردوهای راهیان نور و راهیان پیشرفت و تجلیل از رزمندگان روحانی اشاره کرد.