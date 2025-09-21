اجرای ۵۰ میلیارد تومانی طرح های محرومیت زدایی در آذربایجان غربی

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سرتیپ دوم تقی نجمی ظهر یکشنبه در گفت و گو با خبرنگاران در تشریح برنامه های بزرگداشت هفته دفاع مقدس اظهار کرد: همزمان با این هفته طرح‌های محرومیت زدایی نیز به ارزش ۵۰ میلیارد تومان اجرا می‌شود.

وی، مرمت و بازسازی خانه عالم و محرومان، ساخت و اتمام پنج باب خانه برای محرومان، اهدا ۳۰۰ مورد جهیزیه نوعروسان نیازمند و ۱۰ هزار بسته لوازم التحریر در بین دانش آموزان محروم و نیازمند را از دیگر برنامه های هفته دفاع مقدس در استان عنوان کرد.

سردار نجمی در ادامه از اجرای بیش از ۴ هزار برنامه در هفته دفاع مقدس در استان خبر داد و گفت: این برنامه‌ها با شعار «ما فاتحان قله‌ایم» در رده‌های سپاه استانی در ۸ عرصه محرومیت زدایی، ورزشی، اجتماعی، سیاسی و تبیینی، فرهنگی و فضای مجازی، امنیتی و دفاعی و عرصه تربیتی برگزار می‌شود.

وی غبارروبی مزار شهدا، اجرای برنامه‌های فرهنگی و بصیرتی با حضور خانواده‌های محترم در فضای روباز پارک ائللر باغی، رزمایش فرهنگی بصیرتی علمداران ولایت در اردوگاه، رزمایش رهروان شهدا و بازدید از تمام خانواده معزز شهدای استان در طول سه ماه، همایش پیشمرگان مسلمان کرد در بوکان، همایش نخبگانی دانش آموزی و دانشجویی، همایش علمای اهل تسنن در مهاباد و برگزاری همایش عشایری را بخشی از این برنامه ها ذکر کرد.

سردار نجمی اضافه کرد: برگزاری یادواره شهدا با عنوان هر شهید یک گنج، اردوهای راهیان نور شمال غرب، مراسم تجلیل از پیشکسوتان و رزمندگان دفاع مقدس، تجلیل از سربازان نمونه نیروهای مسلح در استان، برگزاری پویش هرخانه و هر صنف یک پرچم با چسباندن پرچم روی دیوار و یا شیشه، برگزاری کارگاه زیست عفیفانه و مراسم شب شعر با حضور یادگاران دفاع مقدس از جمله دیگر برنامه‌های این هفته است.

جانشین فرمانده سپاه شهدای آذربایجان‌غربی در نشست خبری با خبرنگاران به مناسبت آغاز هفته گرامیداشت دفاع مقدس گفت: دفاع مقدس نخستین جنگ ایران با متخاصمین در طول ۳۰۰ سال اخیر بود که حتی یک وجب از خاک پاک میهن تسلیم دشمنان نشد.