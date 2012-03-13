اعزام بیش از دو هزار آملی به مناطق جنگی جنوب کشور آغاز شد

سرهنگ محمد کرمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به دلیل استقبال زیاد امسال سهمیه اعزام شهرستان آمل به تعداد 500 نفر افزایش یافته است.



وی با اشاره به اینکه سهمیه پارسال این شهرستان هزار و800 نفربوده اما بیش از این تعداد به مناطق جنگی جنوب کشور اعزام شدند، افزود: این نشان ازعشق و علاقه بالای مردم به خطرات و زنده نگه داشتن افتخار آفرینی های جوانان کشور است.



جانشین فرمانده سپاه ناحیه آمل ادامه داد: نخستین گروه از کاروان راهیان نور آمل 23 اسفندماه به مناطق جنگی جنوب کشور از جمله خرمشهر، شلمچه و اروندکنار اعزام شدند و تا پنجم فروردین ماه سال آینده ادامه دارد.



کرمی اضافه کرد: در سهمیه اعزام امسال کاروان های راهیان نور آمل از قشرهای دانش آموزی، دانشجویی، فرهنگیان و بسیج محلات و اقشار مختلف مردم حضور دارند.



وی افزود: آشنایی نسل جوان با رشادتها و جانفشانی های رزمندگان دفاع مقدس، زنده کردن یاد و خاطران شهدای هشت سال دفاع مقدس الگوگیری نسل جوان جامعه با ایثارگریهای شهدا از مهمترین اهداف اعزام کاروان های راهیان نور به مناطق عملیاتی است.



جانشین فرمانده سپاه ناحیه آمل افزود: جوانان و نوجوانانی که در قالب این کاروانها راهی سرزمینهای نور می شوند ضمن آشنایی با فداکاری و از خود گذشتگی رزمندگان اسلام در طول دوران دفاع مقدس، روحیه استکبار ستیزی خود را برای مقابله با دشمنان اسلام و انقلاب تقویت می کنند.



کرمی افزود: حرکت ارزشی و فرهنگی راهیان‌ نور باید به مثابه پل ارتباطی بین نسل جوان و هشت سال دفاع مقدس باشد تا بتوان دستاوردهای بی‌بدیل دفاع هشت ساله را به آنان منتقل کرد.



وی یادآورشد: باید با گسترش این حرکت‌های ارزشی و فرهنگی، نگذاریم دشمن بر افکار و بینش جوانان نفوذ کند.