رئیس اورژانس کشور مطرح کرد؛ فرسودگی و فشار معیشت در کمین امدادگران

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر میعادفر، ظهر یکشنبه در همایش روز فوریتهای پزشکی که در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برگزار شد، از اورژانس کشور بهعنوان یکی از خط مقدمهای نادیدهمانده در مدیریت بحرانها یاد کرد و گفت: اورژانس سالانه بیش از ۶ میلیون مأموریت انجام میدهد و در تمامی حوادث از تصادفات جادهای گرفته تا بلایای طبیعی حضور دارد.
وی با اشاره به فعالیت بیش از ۳۴۰۰ پایگاه زمینی، هوایی و دریایی و مشارکت نزدیک به ۳۰ هزار نیروی انسانی در سراسر کشور افزود: نیروهای اورژانس در شرایطی فعالیت میکنند که هر لحظه باید آماده رویارویی با مرگ و زندگی باشند، اما فشار کاری و پیامدهای روانی این شغل گاه فراتر از تابآوری است.
رئیس سازمان اورژانس کشور به اقدامات دولت چهاردهم برای بهبود وضعیت معیشتی کارکنان پرداخت و بیان کرد: در یک سال گذشته سختی کار نیروهای عملیاتی و اضافهکار آنها به شکل قابل توجهی افزایش یافته و اصلاح کارانهها نسبت به بیمارستانها در دستور کار است که امیدواریم از اول مهرماه اجرایی شود.
میعادفر، فرسودگی شغلی و فشار روحی را از بزرگترین تهدیدهای پنهان برای کارکنان اورژانس دانست و تأکید کرد: ما پیگیر بازنشستگی پیش از موعد برای این قشر هستیم؛ کسانی که سالها در اولین خط برخورد با مصدومان و بیماران جانفشانی میکنند باید فرصت بیشتری برای زندگی خانوادگی و استراحت داشته باشند.
وی همچنین بر توسعه اورژانس موتوری بهعنوان راهکاری برای کاهش زمان رسیدن به بیماران، بهخصوص در ترافیک شهرهای بزرگ و افزایش تعداد پایگاهها در استانهایی نظیر اصفهان تأکید کرد.
رئیس سازمان اورژانس کشور ضمن قدردانی از زحمات تمامی همکاران و خانوادههایشان ابراز امیدواری کرد با پیگیریهای مستمر، بخشی از مشکلات مزمن این قشر فداکار برطرف شود پیش از آنکه فشار معیشت و فرسودگی، توان ادامه خدمت را از آنان بگیرد.
