خراسان جنوبی پیشتاز جذب اعتبارات ملی 

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا هاشمی ظهر یکشنبه در نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خراسان جنوبی اظهار داشت: این حجم از اعتبارات نتیجه انسجام، همدلی و همراهی همه بخشها اعم از دولت، نمایندگان مردم، دستگاه قضایی و بخش خصوصی است.
وی با بیان اینکه استان وارد مرحلهای جدید از توسعه شده است، افزود: اجرای طرحهای مهمی چون خط انتقال گاز سربیشه–بیرجند و پروژه راهآهن شرق، از دستاوردهای ارزشمند این دوره محسوب میشود و خراسان جنوبی در مقایسه با بسیاری از استانها، پیشرفت چشمگیری را تجربه کرده است.
استاندار خراسان جنوبی با اشاره به ضرورت همگرایی و پرهیز از چنددستگی، گفت: اختلافها مانعی جدی برای توسعه است و تنها با همدلی میتوان ظرفیتهای بزرگ منطقه را بالفعل کرد.
وی اضافه کرد: همجواری با افغانستان میتواند به فرصتی طلایی برای رونق اقتصادی استان و کشور تبدیل شود، مشروط بر اینکه انسجام در تصمیمگیریها و اقدامات حفظ شود.
هاشمی همچنین نقش مؤثر بخش خصوصی و حمایت دستگاههای نظارتی از روند توسعه استان را یادآور شد و بیان کرد: همدلی و حمایت نهادهای نظارتی پشتوانه بزرگی برای دولت و بخش خصوصی است و سبب میشود مسیر توسعه با اطمینان بیشتری ادامه یابد.
وی در پایان با قدردانی از تلاشهای تمامی دستگاهها و نهادها، تأکید کرد: روند رشد و پیشرفت خراسان جنوبی با همکاری جمعی سرعت بیشتری خواهد گرفت و آیندهای روشن برای استان رقم خواهد خورد.
