  1. استانها
  2. خراسان جنوبی
۳۰ شهریور ۱۴۰۴، ۱۵:۴۵

خراسان جنوبی پیشتاز جذب اعتبارات ملی 

خراسان جنوبی پیشتاز جذب اعتبارات ملی 

بیرجند – استاندار خراسان جنوبی گفت: طی ده ماه گذشته بیش از ۱۶ هزار میلیارد تومان اعتبار ملی به استان اختصاص یافته که رکوردی بی‌سابقه در تاریخ این منطقه به شمار می‌رود.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا هاشمی ظهر یکشنبه در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان جنوبی اظهار داشت: این حجم از اعتبارات نتیجه انسجام، همدلی و همراهی همه بخش‌ها اعم از دولت، نمایندگان مردم، دستگاه قضایی و بخش خصوصی است.

وی با بیان اینکه استان وارد مرحله‌ای جدید از توسعه شده است، افزود: اجرای طرح‌های مهمی چون خط انتقال گاز سربیشه–بیرجند و پروژه راه‌آهن شرق، از دستاوردهای ارزشمند این دوره محسوب می‌شود و خراسان جنوبی در مقایسه با بسیاری از استان‌ها، پیشرفت چشمگیری را تجربه کرده است.

استاندار خراسان جنوبی با اشاره به ضرورت همگرایی و پرهیز از چنددستگی، گفت: اختلاف‌ها مانعی جدی برای توسعه است و تنها با همدلی می‌توان ظرفیت‌های بزرگ منطقه را بالفعل کرد.

وی اضافه کرد: همجواری با افغانستان می‌تواند به فرصتی طلایی برای رونق اقتصادی استان و کشور تبدیل شود، مشروط بر اینکه انسجام در تصمیم‌گیری‌ها و اقدامات حفظ شود.

هاشمی همچنین نقش مؤثر بخش خصوصی و حمایت دستگاه‌های نظارتی از روند توسعه استان را یادآور شد و بیان کرد: همدلی و حمایت نهادهای نظارتی پشتوانه بزرگی برای دولت و بخش خصوصی است و سبب می‌شود مسیر توسعه با اطمینان بیشتری ادامه یابد.

وی در پایان با قدردانی از تلاش‌های تمامی دستگاه‌ها و نهادها، تأکید کرد: روند رشد و پیشرفت خراسان جنوبی با همکاری جمعی سرعت بیشتری خواهد گرفت و آینده‌ای روشن برای استان رقم خواهد خورد.

کد خبر 6596882

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها