دستگیری باند سرقت موتورسیکلت در کلانتری گاندی

سرکلانتر سوم پلیس پیشگیری پایتخت از شناسایی و دستگیری سارقان موتورسیکلت در حوزه کلانتری ۱۰۳ گاندی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ کیانوش نظری، سرکلانتر سوم پلیس پیشگیری پایتخت گفت: در پی وقوع چند فقره سرقت موتور سیکلت در حوزه استحفاظی کلانتری ۱۰۳ گاندی، مأموران برای جلوگیری از سرقت دوباره سارقان و دستگیری آنها دست به کار شدند.

وی افزود: با بررسی‌های ویژه تیم عملیات و رصد دوربین‌های مداربسته، مأموران در محل سرقت توانستند هویت سارقان را کشف و با هماهنگی دستگاه قضائی، آنان را در مخفیگاهشان دستگیر کنند.

سرکلانتر سوم پلیس پیشگیری پایتخت ادامه داد: پس از بازرسی‌های اولیه مأموران، ۲ دستگاه موتورسیکلت مسروقه از مخفیگاه سارقان کشف شد. همچنین متهمان پس از انتقال به کلانتری به جرایم خود مبنی بر تشکیل باند، سرقت‌های متعدد، فروش اموال مسروقه اعتراف کردند.

سرهنگ نظری به شهروندان توصیه کرد: از لوازم ایمنی و ضد سرقت و دزدگیرهای تصویری برای بالا رفتن ایمنی خودرو و موتورسیکلت خود استفاده کنند و از پارک کردن در مکان‌های خلوت و کم تردد خودداری کنند.

