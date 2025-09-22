ابوالفضل واحدی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره روند بازنگری کاهش دوره کارشناسی و اینکه آیا سنوات آموزشی در دروه تحصیلات تکمیلی نیز کاهش خواهد داشت، گفت: درحال حاضر مشغول بازنگری بحث کیفی سازی آموزش هستیم تا ببینیم واقعاً چه کاری می‌توان انجام داد.

وی ادامه داد: در این زمینه بررسی‌های گسترده‌ای انجام شده و تجربه کشورهای مختلف دنیا نیز برای بهینه‌سازی امکانات و ظرفیت‌ها مورد توجه قرار گرفته است.

معاون آموزشی وزیر علوم افزود: درحال بررسی هستیم؛ بنابراین در این زمینه، اجازه دهید کارهای کارشناسی انجام شود تا مشخص شود، کجاها این فضا و پتانسیل وجود دارد تا اقدام کنیم.

وی افزود: در برنامه‌ای که مد نظراست ما باید بین گروه‌های آموزشی و دانشگاه‌های مختلف تفاوت قائل شویم، اگر این موضوع طرح شود، باید به صورت تدریجی و گام‌به‌گام اجرا شود.

وی افزود: این طوری نیست که مثلاً به یکباره دوره کارشناسی سه ساله شود، بلکه با یک شیب و هماهنگی باید انجام شود و در مرحله اول به صورت پایلوت اجرا شده و نتایج آن به دست آید تا ما شوک در دانشگاه‌ها نداشته باشیم.

معاون آموزشی وزارت علوم درباره بازنگری آئین نامه ارتقای اعضای هیئت علمی تصریح کرد: متولی بازنگری آئین‌نامه ارتقا اساتید، مرکز هیئت امنا و هیئت ممیزه وزارت علوم است که یک کار مفصل و سنگین در این زمینه انجام داده است، از طرفی شورای تحول و ارتقای علوم انسانی نیز دراین زمینه اقداماتی را انجام داده است، اکنون مجموعه این اقدامات در حال ادغام و یکپارچه‌سازی است تا به صورت یک آئین‌نامه جامع ارائه شود.

واحدی درباره تغییرات ایجاد شده در ساختار آئین‌نامه توضیح داد: در گذشته آئین نامه شامل چهار محور اصلی آموزش، پژوهش، فرهنگی و مدیریتی بود، اما اکنون محور فناوری نیز به آن افزوده شده است. به این ترتیب، عضو هیئت علمی می‌تواند متناسب با توانمندی‌های برجسته خود در یکی از این حوزه‌ها مسیر ارتقا را دنبال کند.

وی افزود: این بازنگری به گونه‌ای طراحی شده که الزام یکسان برای همه اعضای هیئت علمی ایجاد نکند؛ چراکه برخی ممکن است در آموزش برجستگی بیشتری داشته باشند و برخی دیگر در پژوهش یا مدیریت. بنابراین، مسیرهای ارتقا متنوع‌تر دیده شده است.