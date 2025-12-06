کسب مقام سوم تیم شمشیربازی خراسان جنوبی در مسابقات لیگ دسته اول کشور

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات لیگ دسته یک شمشیربازی کشور در اسلحه اپه در روزهای ۱۳ و ۱۴ آذرماه ۱۴۰۴ به میزبانی تهران و با حضور ۹ تیم از استان‌های مختلف کشور برگزار شد.

در این دوره از رقابت‌ها لیگ دسته یک شمشیر بازی کشور حسین سالارپور، محمدجواد سعیدی راد، کیارش موسوی و مهدی علیزاده در قالب تیم خانه شمشیربازی بیرجند به عنوان نماینده استان خراسان جنوبی حضور داشتند.

نمایندگان استان در این دوره از مسابقات با ارائه نمایش‌های قابل قبول و کسب ۵ پیروزی و ۳ شکست در پایان مسابقات موفق شدند بر روی سکوی سوم کشور قرار گیرند و عنوان ارزشمند مقام سوم لیگ دسته یک کشور را از آن خود کنند.