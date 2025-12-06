  1. استانها
کسب مقام سوم تیم شمشیربازی خراسان جنوبی در مسابقات لیگ دسته اول کشور

بیرجند- تیم شمشیر بازی خراسان جنوبی مقام سوم مسابقات لیگ دسته یک کشور را کسب کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات لیگ دسته یک شمشیربازی کشور در اسلحه اپه در روزهای ۱۳ و ۱۴ آذرماه ۱۴۰۴ به میزبانی تهران و با حضور ۹ تیم از استان‌های مختلف کشور برگزار شد.

در این دوره از رقابت‌ها لیگ دسته یک شمشیر بازی کشور حسین سالارپور، محمدجواد سعیدی راد، کیارش موسوی و مهدی علیزاده در قالب تیم خانه شمشیربازی بیرجند به عنوان نماینده استان خراسان جنوبی حضور داشتند.

نمایندگان استان در این دوره از مسابقات با ارائه نمایش‌های قابل قبول و کسب ۵ پیروزی و ۳ شکست در پایان مسابقات موفق شدند بر روی سکوی سوم کشور قرار گیرند و عنوان ارزشمند مقام سوم لیگ دسته یک کشور را از آن خود کنند.

