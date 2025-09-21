اجرای ۴۵ برنامه شاخص همزمان با هفته دفاع مقدس در آستانه اشرفیه

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مسیب محمدجانی عصر یکشنبه در نشست خبری به مناسبت هفته دفاع مقدس اظهار کرد: انسجام و همدلی مردم در مسیر حفظ ارزشهای انقلاب اسلامی ضرورت دارد.
وی با اشاره به آغاز دفاع مقدس با نصرت الهی و ادامه آن با همدلی مردم اظهار داشت: دفاع مقدس یک مسیر است که باید با انسجام، همدلی و خدمترسانی، راه شهدا را زنده نگه داریم.
سرهنگ محمدجانی همچنین به اهمیت مخاطبشناسی در فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی اشاره کرد و گفت: شناخت دقیق مخاطبان و قوارهها، شرط لازم برای انتقال درست پیام است.
وی رسانهها را حلقه وصل میان مردم و مسئولان دانست و افزود: رسانهها باید در کنار مسئولان، در حل مشکلات و معضلات شهرستان نقشآفرین باشند.
فرمانده سپاه آستانه اشرفیه، دفاع مقدس را نقطه عطفی در تاریخ کشور دانست و بیان داشت: ما مدیون شهدایی هستیم که جان خود را برای امنیت و آرامش ما فدا کردند. باید با بهرهگیری از آموزههای دفاع مقدس، همدلی، اقدام و امید را برای رشد و پیشرفت جامعه به کار گیریم.
سرهنگ محمدجانی درباره شعار محوری امسال «ما فاتحان قلهایم» نیز گفت: این شعار حرف دارد و باید با حضور، همکاری و همراهی همه دستگاهها تحقق یابد.
وی بر اهمیت ارتباط با قشر خاکستری جامعه تأکید کرد و افزود: برای حضور و اقدام مؤثر، کنار هم بودن ضروری است و همه اقشار باید در این مسیر نقشآفرینی کنند.
فرمانده سپاه آستانه اشرفیه با اشاره به برنامههای متنوع هفته دفاع مقدس اعلام کرد: در چهل و پنجمین سالگرد دفاع مقدس، با توجه به جنگ ۱۲ روزه و تقدیم ۴۵ شهید استان گیلان در این جنگ تحمیلی، ۴۵ برنامه شاخص در سطح شهرستان آستانه اشرفیه اجرا خواهد شد.
وی در ادامه به مهمترین برنامههای فرهنگی، ورزشی و اجتماعی هفته دفاع مقدس اشاره و بیان کرد: مسابقه تکواندو، پیادهروی خانوادگی، مسابقات مینیفوتبال چهار جانبه جام شهدا، جشنواره مسابقات ورزشی، یادواره شهدای محلات مختلف، نشستهای بصیرتی، همایش روایتگری دفاع مقدس، نشستهای تبیینی و خاطرهگویی، اردوهای جهادی، راهیان پیشرفت، کارگاههای مادرانه با محوریت سبک زندگی، محفل انس با قرآن، افتتاح پروژههای مسکن محرومین، برپایی نمایشگاه اسوه، راهاندازی مرکز مشاوره و مسابقات فرهنگی، ورزشی و آموزشی از جمله برنامههای شاخص این هفته است.
سرهنگ مسیب محمدجانی در پایان تأکید کرد: با همدلی، انسجام و خدمترسانی، مسیر دفاع مقدس را ادامه میدهیم و راه شهدای بزرگوار را زنده نگه میداریم.
