به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمود علی‌خانی، در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: دفاع مقدس یک گنجینه بزرگ فرهنگی، هنری و استراتژیک است که باید از آن به درستی برای تبیین دستاوردهای انقلاب بهره برد.

علی‌خانی در ادامه با مقایسه جنگ ۸ ساله دفاع مقدس و جنگ ۱۲ روزه اخیر، گفت: جنگ ۱۲ روزه، برخلاف جنگ سخت هشت ساله، ترکیبی از جنگ سخت، نرم، سایبری و روانی بود و فرماندهی آن از واشنگتن صادر می‌شد، یعنی ما در اصل با آمریکا روبرو بودیم.

وی تاکید کرد: دشمن در این جنگ ۱۲ روزه تلاش داشت با ایجاد ناامنی داخلی و تخریب زیرساخت‌های حیاتی، جمهوری اسلامی را براندازد اما با اراده ملت و اتحاد رهبری، مردم و نیروهای مسلح، تمامی اهداف دشمن ناکام ماند.

فرمانده سپاه گرگان همچنین به همبستگی مردم گرگان در روزهای جنگ ۱۲ روزه اشاره کرد و گفت: مردم این شهرستان با همراهی و فداکاری بی‌نظیر، توانستند روزهای خوبی را رقم بزنند و گروه‌های جهادی با تلاش‌های شبانه‌روزی، پشتیبانی مستمر از رزمندگان داشتند.

وی با اشاره به برگزاری برنامه‌های هفته دفاع مقدس در شهرستان گرگان افزود: در این ایام بیش از هزار برنامه در پایگاه‌ها، حوزه‌ها و شهرستان، از جمله افتتاح خانه محروم، برگزاری یادواره شهدای روستاها، مسابقات ورزشی، جشنواره سرود، شب شعر و تجلیل از خانواده‌های شهدا اجرا خواهد شد.

علی‌خانی با تاکید بر لزوم حفظ انسجام ملی و وحدت کلمه، گفت: دشمنان نظام تلاش می‌کنند با ایجاد شکاف اجتماعی، نظام جمهوری اسلامی را تضعیف کنند، اما اقتدار و همبستگی ملت ایران، بزرگ‌ترین مانع این نقشه‌ها است.