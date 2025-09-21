به گزارش خبرنگار مهر، محمد حمیدی عصر یکشنبه در جلسه کمیسیون کارگری گلستان با اشاره به پیچیدگیهای موجود در فضای اقتصادی کشور و استان اظهار کرد: دشمنان با برنامهریزی هدفمند در تلاشاند از برخی تجمعات، بهویژه در حوزه کارگری، سوءاستفاده کنند که این موضوع نیازمند تدبیر و هماهنگی دقیق میان دستگاههای اجرایی، امنیتی و اقتصادی است.
وی در ادامه با استناد به گزارشهای تحلیلی اداره کل کار، شکاف بین میزان اشتغالزایی و تعداد افراد خارج شده از چرخه اشتغال را نشاندهنده فشار مضاعف بر بازار کار دانست و افزود: برنامهریزی کوتاهمدت و هدفمند برای بهبود شرایط اقتصادی استان ضروری است.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار همچنین به کاهش تولیدات کشاورزی استان در سال جاری اشاره کرد و آن را عامل تشدید مشکلات اقتصادی خواند.
وی افزود: استان با وجود ظرفیتهای قابل توجه کشاورزی، به دلیل کاهش چشمگیر برداشت محصولات، کمآبی و دیگر عوامل، فشار مضاعفی بر معیشت مردم وارد شده است.
