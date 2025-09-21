به گزارش خبرنگار مهر، جعفر پورکبگانی عصر یکشنبه در نشست با دانشجویان شورای صنفی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر پس از شنیدن نقطه نظرات و دغدغه‌های نماینده دانشجویان شورای صنفی‌، به پیگیری حل مشکلات مطرح شده تأکید کرد.

وی قول مساعد در خصوص تشکیل جلسه‌ای مشترک با مسئولین استانی برای حل مشکلات فضای سبز، آب و فاضلاب و تکمیل پروژه‌ها را داده و افزود: همچنین تعداد ۳۰۰ نفر دانشجوی دختر و پسر را به سفر زیارتی راهیان نور اعزام خواهیم کرد.

اله‌کرم اخلاقی رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در این دیدار گفت: موضوع سلف دانشجویی در تهیه غذا را در این هفته پیگیری کرده و تهیه مواد اولیه از طریق معاونت توسعه مدیریت و منابع انجام خواهد شد.

در حاشیه این نشست از پروژه‌های در حال احداث آموزشی، سلف سرویس و تأسیسات آب و برق دانشگاه بازدید شد.