رفع مشکلات دانشجویان پزشکی بوشهر پیگیری می‌شود

بوشهر- نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی گفت: رفع مشکلات دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر پیگیری می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر پورکبگانی عصر یکشنبه در نشست با دانشجویان شورای صنفی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر پس از شنیدن نقطه نظرات و دغدغه‌های نماینده دانشجویان شورای صنفی‌، به پیگیری حل مشکلات مطرح شده تأکید کرد.

وی قول مساعد در خصوص تشکیل جلسه‌ای مشترک با مسئولین استانی برای حل مشکلات فضای سبز، آب و فاضلاب و تکمیل پروژه‌ها را داده و افزود: همچنین تعداد ۳۰۰ نفر دانشجوی دختر و پسر را به سفر زیارتی راهیان نور اعزام خواهیم کرد.

اله‌کرم اخلاقی رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در این دیدار گفت: موضوع سلف دانشجویی در تهیه غذا را در این هفته پیگیری کرده و تهیه مواد اولیه از طریق معاونت توسعه مدیریت و منابع انجام خواهد شد.

در حاشیه این نشست از پروژه‌های در حال احداث آموزشی، سلف سرویس و تأسیسات آب و برق دانشگاه بازدید شد.

