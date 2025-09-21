به گزارش خبرگزاری مهر، مؤسسه بین‌المللی تقارب فرهنگ‌ها، در آستانه ۲۱ سپتامبر، روز جهانی صلح بیانیه‌ای صادر کرد.

متن این بیانیه به شرح ذیل است:

بسم الله الرحمن الرحیم

در آستانه ۲۱ سپتامبر، روز جهانی صلح، مؤسسه بین‌المللی تقارب فرهنگ‌ها ضمن گرامیداشت این روز جهانی، ندای صلح، عدالت و همزیستی مسالمت‌آمیز را سر می‌دهد. صلح، نه صرفاً فقدان جنگ، بلکه ضرورتی بنیادین برای شکوفایی تمدن بشری و تحقق کرامت انسانی است. صلح واقعی، صلحی است که برای همه انسان‌ها، فارغ از هر نژاد، رنگ، دین و ملیتی، در سراسر جهان برقرار باشد.

امروزه، جامعه جهانی با چالش‌های عمیق و چندوجهی در راه دستیابی به صلحی پایدار و عادلانه روبرو است. درگیری‌های منطقه‌ای، تنش‌های فزاینده، و بحران‌های انسانی، سایه‌ای سنگین بر امیدهای صلح افکنده‌اند. جنایت و فاجعه انسانی در غزه توسط رژیم سفاک و کودک کش صهیونیستی و همچنین حمله ۱۲ روزه به قلمرو سرزمینی ایران که مغایر با همه قواعد و اصول بین‌المللی بوده است، نمادی تلخ از هزینه‌های سنگین عدم تحقق صلح و نادیده گرفتن حقوق اولیه انسانی است که زخمی عمیق بر پیکر بشریت و وجدان جهانی را به چالش می‌کشد.

در این میان، شاهد رویکردهایی هستیم که گاه با روح صلح‌طلبی در تضاد قرار می‌گیرد. یکجانبه‌گرایی در عرصه‌های بین‌المللی، در برخی موارد، به جای ترویج گفتگو و همکاری، بر رویکردهای تقابلی و تحمیلی اصرار می‌ورزد و این خود مانعی جدی بر سر راه تحقق صلح فراگیر و عادلانه است.

مؤسسه بین‌المللی تقارب فرهنگ‌ها معتقد است که راهکارهای تحقق صلح پایدار، ریشه در درک متقابل، احترام به تنوع فرهنگی، و تقویت دیپلماسی مبتنی بر عدالت دارد. تقارب فرهنگ‌ها، نه تنها بستری برای درک بهتر جهان پیرامون فراهم می‌آورد، بلکه با شکستن دیوار بی‌اعتمادی و پیش‌داوری، زمینه‌ساز همبستگی جهانی می‌شود. نخبگان فرهنگی، علمی، و اجتماعی، با ترویج ارزش‌های مشترک انسانی و تبیین اهمیت همزیستی، نقشی کلیدی در ایجاد و تحکیم پایه‌های صلح ایفا می‌کنند.

لذا، مؤسسه بین‌المللی تقارب فرهنگ‌ها از تمامی نهادهای بین‌المللی، دولت‌ها، سازمان‌های مردم‌نهاد، و فعالان صلح در سراسر جهان، مصرانه درخواست می‌کند تا:

۱. نسبت به قواعد و اصول بین‌المللی، از جمله حقوق بشر و حقوق بین‌الملل بشردوستانه، پایبندی کامل داشته باشند.

۲. درک کنند که صلح باید برای همه انسان‌ها، با هر نژاد، رنگ و عقیده‌ای، بدون هیچ تبعیضی، برقرار باشد.

۳. از سازمانهای بین‌المللی می‌خواهیم بطور اکید و فوری نسبت به توقف جنگ ، تجاوزات و نسل کشی از سوی رژیم صهیونی اسرائیل اقدام نموده و تمامی تلاش خود را برای پایان دادن به فاجعه انسانی در غزه و استقرار صلحی عادلانه و پایدار در منطقه به کار گیرند.

۴. با اولویت بخشی به صلح، از اقدامات یکجانبه پرهیز کرده، و با رویکردی جامع و انسان‌محور، در جهت پایان دادن به منازعات، رفع ریشه‌های بی‌عدالتی، و ایجاد جهانی امن و عادلانه برای همگان، گام بردارند.

بیایید با هم، جهانی بسازیم که در آن صلح، نه یک آرزو، بلکه یک واقعیت ملموس و پایدار باشد.