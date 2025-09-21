به گزارش خبرگزاری مهر، سیدرسول موسوی، معاون بین‌الملل دانشگاه آزاد اسلامی، در کنفرانس بین‌المللی «گفتمان صلح عادلانه، ضرورت و اولویت جهانی» گفت: نظام لیبرال دموکراسی پس از جنگ جهانی دوم با شعارهایی همچون حقوق بشر و صلح جهانی برای خود نظام ارزشی تعریف کرد، اما در عمل با تناقض‌های جدی روبه‌رو شد. یکی از مهم‌ترین جلوه‌های این تناقض، شکل‌گیری رژیم صهیونیستی بود؛ در حالی که سازمان ملل با هدف حمایت از صلح و جلوگیری از جنگ تشکیل شده بود.

موسوی با بیان اینکه نفاق درونی این نظام به مرور آشکار شد، افزود: موجودیت رژیم صهیونیستی از جمله نشانه‌های بارز این نفاق است. پس از جنگ جهانی دوم، گروهی از نظام لیبرال دموکراسی دفاع می‌کردند و گروهی دیگر آن را ناعادلانه می‌دانستند، اما منتقدان همواره تحت فشار بودند. این تعارض در نهایت در موضوع حقوق فلسطینیان و به‌ویژه مردم غزه آشکارتر از همیشه بروز یافت.

معاون بین‌الملل دانشگاه آزاد اسلامی ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران نیز همواره به بهانه‌های مختلف تحت فشار و تحریم قرار گرفته است، اما رخداد «طوفان الاقصی» نقطه عطفی تاریخی بود که چهره واقعی طرفداران نظام لیبرالی پس از جنگ جهانی دوم را نمایان ساخت. آنچه در غزه، فلسطین، لبنان و یمن اتفاق افتاد، نشان داد که دیگر نمی‌توان با ادعاهای دروغین صلح و حقوق بشر سلطه‌گری را ادامه داد.

موسوی گفت: امروز رژیم صهیونیستی هیچ حد و مرزی برای جنایات خود نمی‌شناسد و در برابر آن، اروپا و آمریکا که خود را مدافع حقوق بشر می‌دانستند، سکوت کرده یا حتی همسو شده‌اند. در همین حال، اروپا به بهانه دفاع ار اوکراین نیز در صدد گسترش ناتو و سلطه گری است و رفتار اروپا نشان داد که در پی نظم جدید نژاد پرستانه است.

وی با اشاره به طرح رژیم صهیونیستی مبنی بر «اسرائیل بزرگتر» افزود: این پروژه به دنبال ترسیم مرزهای جدید و شکل‌دهی به نظمی تازه است؛ موضوعی که نباید ساده انگاشته شود. ترامپ نیز در سخنان خود به چنین تغییرات خطرناکی اشاره کرده بود.

معاون بین‌الملل دانشگاه آزاد اسلامی ادامه داد: دنیا هنوز حساسیت کافی نسبت به این موضوع ندارد، اما اگر مراقبت نشود، گفتمان‌سازی جدید دشمنان می‌تواند خسارت‌های سنگینی بر ملت‌ها تحمیل کند. امروز جمهوری اسلامی ایران بهترین جایگاه را برای مقابله با این گفتمان‌سازی نژاد پرستانه دارد.

موسوی گفت: اسرائیل بزرگ‌تر، مرزهای جدید و نظم جدید هیچ‌کدام شوخی‌بردار نیستند؛ چراکه این نظم نوین جهانی بر پایه جنایت آشکار بنا شده است.

وی افزود: تجربه سال ۲۰۰۳ و حمله اسرائیل به لبنان نیز نشان داد که آنها به دنبال تغییرات بنیادی در منطقه بودند. همان زمان وزیر خارجه وقت آمریکا از « درد زایمان خاورمیانه جدید» سخن گفت، اما به برکت مقاومت چنین سناریویی تحقق نیافت.

معاون بین‌الملل دانشگاه آزاد اسلامی با بیان اینکه مقاومت دو عرصه سخت و نرم دارد، اظهار کرد: مقاومت سخت در لبنان، فلسطین، یمن و دیگر مناطق همچنان ادامه دارد، اما بدون مقاومت نرم پایدار نخواهد بود. مقاومت نرم همان گفتمان‌سازی صلح مبتنی بر عدالت است؛ صلحی که صرفاً نبود جنگ نیست، بلکه همراه با عدالت و کرامت انسانی است.

موسوی گفت: تفاوت اساسی میان گفتمان حقوق بشر لیبرال دموکراسی و گفتمان کرامت انسانی جمهوری اسلامی ایران در همین جاست.

وی در جمع‌بندی سخنان خود تأکید کرد: نظام لیبرال دموکراسی پس از جنگ جهانی دوم اگرچه سال‌ها دوام آورد، اما نهایتاً نتوانست عدالت را برقرار کند. نفاق این نظام در غزه فرو ریخت و امروز با تکیه بر جنایت در پی نظم جهانی جدید است. آنچه در غزه می‌گذرد اگر متوقف نشود، فردا در دیگر نقاط جهان تکرار خواهد شد.

معاون بین‌الملل دانشگاه آزاد اسلامی افزود: راه حل، مقاومت سخت افزارانه و نیز مقاومت نرم‌افزارانه است و در این مسیر، نقش نخبگان در تبیین گفتمان صلح و عدالت بسیار کلیدی و سرنوشت‌ساز است.