به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید کاظم نورمفیدی عصر یکشنبه در مراسم آغاز سال تحصیلی جدید حوزه‌های علمیه استان گلستان با اشاره به جایگاه والای تحصیل علوم دینی، مسیر طلبگی را راهی مقدس برای خدمت به اسلام و تداوم مکتب اهل بیت (ع) توصیف کرد و گفت: طلبه‌ها وارثان حقیقی انبیای الهی و سربازان امام عصر (عج) هستند که باید با بصیرت، تعهد و اخلاق، این مسیر را ادامه دهند.

وی با بیان اینکه علما حاملان میراث پیامبران‌اند، افزود: علما وظیفه دارند معارف الهی را صیانت کرده و آن را به نسل‌های آینده منتقل کنند. حوزه علمیه باید همواره زنده، پویا و متصل به ریشه‌های علمی بزرگان دین باشد.

نماینده ولی فقیه در گلستان انقلاب اسلامی را ادامه دهنده راه نهضت حسینی دانست وگفت: این انقلاب برای تحقق حق و عدالت به پا خاست و فلسفه آن، ایستادگی در برابر ظلم و فساد است.

وی همچنین با اشاره به جایگاه علمی و معنوی شخصیت‌هایی چون علامه طباطبایی، شهید مطهری و آیت‌الله بروجردی، بر لزوم ارتباط فکری و عملی طلاب با میراث فکری این بزرگان تأکید کرد و افزود: این پیوند معنوی و علمی، زمینه‌ساز توفیق در مسیر سربازی امام زمان (عج) خواهد بود.

نماینده ولی‌فقیه در گلستان در بخش دیگری از سخنانش به نقش رهبری در تحولات اخیر اشاره کرد و افزود: رهبر معظم انقلاب با توکل به خدا و صلابت بی‌نظیر، کشور را از شرایط دشوار عبور داده و در رخدادهای اخیر، ملت ایران را سرافراز کرد. این امید بزرگی برای جوانان و طلاب است که با تلاش، اخلاص و ایمان می‌توان راه انقلاب را ادامه داد.