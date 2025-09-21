  1. استانها
۳۰ شهریور ۱۴۰۴، ۱۹:۲۴

سرپرست جدید اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای لرستان معرفی شد

خرم‌آباد - طی مراسمی، «الله بخش اداوی» به‌عنوان سرپرست جدید اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای لرستان معرفی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز یکشنبه در مراسمی «الله بخش اداوی» به‌عنوان سرپرست جدید اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای لرستان معرفی شد.

در این مراسم از زحمات علی پاشایی مدیرکل قبلی اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای لرستان تقدیر به عمل آمد.

