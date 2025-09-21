به گزارش خبرنگار مهر، جهانگیر رستم‌زاد عصر روز یکشنبه در نخستین نشست ستاد انتخابات استان ایلام که با حضور معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار و اعضای کمیته‌های تخصصی برگزار شد، اظهار داشت: بر اساس سرشماری سال ۱۳۹۵، استان ایلام دارای ۵۸۰ هزار نفر جمعیت، ۱۲ شهرستان و ۳۰ بخش است که هر یک از این مناطق، ویژگی‌ها، مسائل و چالش‌های خاص خود را در فرآیند برگزاری انتخابات دارند. فرمانداران در شهرستان‌ها باید با آمادگی کامل به این مسائل ورود کنند.

وی با اشاره به اقدامات انجام شده تا به امروز، افزود: برگزاری یک نشست تخصصی با رئیس ستاد و دبیر ستاد انتخابات وزارت کشور، پیش‌بینی اولیه شعب اخذ رأی ثابت و سیار در مناطق شهری و روستایی استان و تعیین تعداد صندوق‌ها از جمله فعالیت‌های اخیر ستاد بوده است. در این چارچوب ۳۵۰ شعبه انتخاباتی پیش‌بینی شد که از این تعداد ۳۱۶ صندوق رأی مشخص گردیده است.

رستم‌زاد بیان داشت: برنامه زمان‌بندی انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا به فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها ارسال شده، قانون اصلاحیه اولیه انتخابات نیز ابلاغ گردیده و فرمانداران موظف به معرفی مربیان آموزش برای برگزاری دوره‌های آموزشی شده‌اند تا آموزش‌های لازم در سطح شهرستان‌ها و بخش‌ها به‌صورت منسجم اجرا شود.

دبیر ستاد انتخابات استان ایلام افزود: همچنین نقاط قوت، ضعف و چالش‌های مربوط به انتخابات پیش‌رو شناسایی و جمع‌بندی شده است. هفته گذشته نیز مدیران سیاسی استان در قالب دو روز جلسه تخصصی و آموزشی در مشهد مقدس شرکت کردند که شامل آموزش‌های انتخاباتی و هماهنگی‌های مرتبط با برگزاری الکترونیکی انتخابات بود.

مدیرکل سیاسی انتخاب و تقسیمات کشوری استانداری ایلام ادامه داد: بر اساس برنامه‌ریزی وزارت کشور، انتخابات امسال در استان ایلام به‌صورت تمام‌الکترونیک برگزار خواهد شد که گام مهمی در ارتقای سلامت، شفافیت و سرعت فرآیند رأی‌گیری محسوب می‌شود. خوشبختانه وزارت کشور سازوکارهای اجرایی این روش را پیش‌بینی و ابلاغ کرده است.

رستم‌زاد افزود: حکم انتصاب اعضای ستاد انتخابات استان صادر و در حوزه فناوری اطلاعات نیز اقدامات خوبی انجام گرفته است که گزارش کامل آن توسط مسئول کمیته فناوری به ریاست ستاد ارائه خواهد شد.

وی با تأکید بر ضرورت همکاری همه دستگاه‌ها و نهادها گفت: امیدوارم با تعامل، همراهی و مدیریت استاندار محترم بتوانیم انتخاباتی سالم، پرشور و با مشارکت بالا برگزار کنیم. همان‌گونه که مقام معظم رهبری نیز تأکید کرده‌اند، حضور گسترده مردم در پای صندوق‌های رأی نماد اقتدار و عزت ملی است، به‌ویژه در شرایط حساس بین‌المللی امروز.

دبیر ستاد انتخابات استان ایلام در پایان تصریح کرد: انتخابات پیش‌رو فرصتی برای سربلندی نظام جمهوری اسلامی ایران است و با رعایت اصول بی‌طرفی و سلامت انتخابات، تلاش می‌کنیم الگویی موفق از برگزاری انتخابات در سطح کشور ارائه کنیم.